Doom Eternal. Тестирование от Notebookcheck
Огонь из всех орудий. Картинка в Doom Eternal стала еще более цветастой, а происходящее - еще более сумасшедшим. Мы протестировали игру на различных ноутбуках и спешим поделиться результатами.
Игровой движок
Doom Eternal - это первая игра от id Software, которая основана на фирменном движке Tech 7. Как и предыдущая часть, выпущенная в 2016 году и использовавшая id Tech 6, Doom Eternal обладает отличной визуальной составляющей. Помимо качества текстур радует и уровень прорисовки; качество эффектов также выше всяческих похвал. Даже когда битва идет с множеством противников одновременно, игра не теряет своего лоска. Давайте выясним, какая видеокарта понадобится для достижения высокой частоты кадров.
Тестировали мы версию игры из Steam, которая там чуть дороже, чем через Bethesda Games Launcher. Зато в нашем случае не пришлось создавать аккаунт в Bethesda. Размер скачиваемых файлов составляет 42 ГБ, что довольно неплохо, как для игры 2020 года выхода. Другие шутеры с видом от первого лица, вроде Call of Duty Modern Warfare, могут запросто "весить" более 100 ГБ.
Сама игра требует некоторое время для запуска, но внутри игры время загрузки на удивление мало (по крайней мере с SSD). Переключение между пунктами меню также происходит быстро. Кстати говоря, количество графических настроек в Doom Eternal довольно большое. В списке вы найдете не только различные параметры дисплея (разрешение, вертикальная синхронизация, HDR и т.д.), а также различные дополнительные настройки видео (угол обзора, размытие в движении, гамма и др.) и режим цветовой слепоты, но и множество прочих настроек, которые влияют на качество картинки.
Сразу отметим, что некоторые настройки могут быть недоступными из-за недостаточного объема видеопамяти, что в особенности касается качества текстур. Если используется видеокарта с 4 ГБ видеопамяти, то для Full HD доступен максимум Высокий уровень качества графики. С 2 ГБ видеопамяти ограничение еще строже (для Full HD доступны только Низкий) - нам это кажется уже слишком серьезным. Через встроенный индикатор используемой видеопамяти можно видеть, что Doom Eternal очень требователен к ее объему - примерно 5 ГБ при FHD на Ультра-настройках). Отметим, что предыдущий Doom выглядел примерно так же хорошо, но был менее требователен.
Настройки применяются без перезапуска игры. Однако, в целом уровни графики между собой визуально отличаются мало. Еще одна особенность игры: она отказывается запускаться с устаревшими драйверами видеокарты. Если по каким-то причинам свежий драйвер не устанавливается (как у одного из наших ноутбуков с GTX 1650), поиграть не получится.
Свои лучшие стороны Doom Eternal показывает непосредственно во время игрового процесса. Ни один шутер не может похвастаться такой высокой плавностью и бесшовностью геймплея: скорость движения, анимации оружия, отклик - все это идеально сбалансировано. Правда, мы считаем, что в id Software переборщили с дополнительными возможностями. Без улучшения и всяческих дополнительных функций (меню скиллов и т.д.) Doom Eternal был бы таким же прекрасным. Все-таки нам кажется, что дополнения не улучшают геймплей, но в то же время отвлекают пользователя.
Бенчмарк
В качестве бенчмарка мы используем одну из первых доступных локаций, в которую можно добраться уже через 5 минут геймплея (Hell on Earth). Из-за множества объектов в окружении, получился бенчмарк довольно тяжелым, хотя это явно не самое сложное для железа место в игре. На всех системах мы повторяли 20-секундную пробежку по локации и регистрировали кадровую частоту при помощи приложения OCAT. Так как в Doom Eternal используется Vulkan API вместо OpenGL (в предыдущей версии доступны были оба), классический Fraps не подойдет. Кроме того, счетчик кадровой частоты есть и в самой игре.
Результаты
FHD (1920 x 1080)
Если не считать объем видеопамяти, то Doom Eternal можно назвать довольно нетребовательным к железу. 1920 x 1080 пикселей, средняя графика - такой уровень сможет обеспечить ноутбучная GeForce GTX 1650. Чтобы обеспечить 60 к/с на высоком или ультра пресете, понадобится как минимум GeForce GTX 1060.
|Doom Eternal
|1920x1080 Ultra Preset 1920x1080 High Preset 1920x1080 Medium Preset
|NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop)
MSI GeForce RTX 2080 Ti, i9-9900K
259 (min: 131) fps ∼100%
266 (min: 133) fps ∼100%
290 (min: 136) fps ∼100%
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop)
MSI GeForce RTX 2080, i9-9900K
223 (min: 122) fps ∼86%
228 (min: 125) fps ∼86%
249 (min: 127) fps ∼86%
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop)
MSI GT76 Titan DT 9SG, i9-9900K
205 (min: 130) fps ∼79%
209 (min: 138) fps ∼79%
237 (min: 139) fps ∼82%
|NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
MSI GeForce RTX 2070, i9-9900K
184 (min: 119) fps ∼71%
188 (min: 125) fps ∼71%
208 (min: 126) fps ∼72%
|NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop)
MSI GeForce RTX 2060, i9-9900K
162 (min: 115) fps ∼63%
167 (min: 122) fps ∼63%
185 (min: 123) fps ∼64%
|NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile
MSI GP65 Leopard 9SF, i7-9750H
154 (min: 104) fps ∼59%
157 (min: 109) fps ∼59%
177 (min: 111) fps ∼61%
|NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
MSI GE65 Raider 9SE, i7-9750H
138 (min: 95) fps ∼53%
145 (min: 103) fps ∼55%
163 (min: 105) fps ∼56%
|NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop)
Alienware 17 R4, 7820HK
137 (min: 85) fps ∼53%
141 (min: 88) fps ∼53%
156 (min: 92) fps ∼54%
|NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
MSI GP65 Leopard 9SD, i7-9750H
129 (min: 78) fps ∼50%
133 (min: 80) fps ∼50%
148 (min: 85) fps ∼51%
|NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop)
Asus G752VS, 6820HK
112 (min: 78) fps ∼43%
115 (min: 79) fps ∼43%
128 (min: 80) fps ∼44%
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop)
MSI GT62VR, 6820HK
73.2 (min: 53) fps ∼28%
75.8 (min: 56) fps ∼28%
84.1 (min: 59) fps ∼29%
|AMD Radeon RX 5500M
MSI Alpha 15, R7 3750H
44.9 (min: 25) fps ∼17%
108 (min: 63) fps ∼37%
QHD (2560 x 1440)
Топовые видеокарты понадобятся только для разрешения выше FHD. Тем не менее GeForce GTX 1660 Ti уже достаточная для сочетания 2560 x 1440 пикселей и ультра пресета.
|Doom Eternal
|2560x1440 Ultra Preset
|NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2080 Ti
204 (min: 127) fps ∼100%
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2080
161 (min: 116) fps ∼79%
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop), i9-9900K
MSI GT76 Titan DT 9SG
142 (min: 99) fps ∼70%
|NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2070
127 (min: 88) fps ∼62%
|NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile, i7-9750H
MSI GP65 Leopard 9SF
104 (min: 78) fps ∼51%
|NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2060
102 (min: 71) fps ∼50%
|NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
Alienware 17 R4
94.1 (min: 66) fps ∼46%
|NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile, i7-9750H
MSI GE65 Raider 9SE
86.9 (min: 64) fps ∼43%
|NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile, i7-9750H
MSI GP65 Leopard 9SD
80.9 (min: 51) fps ∼40%
|NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 6820HK
Asus G752VS
75.5 (min: 53) fps ∼37%
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 6820HK
MSI GT62VR
46.3 (min: 34) fps ∼23%
UHD (3840 x 2160)
Обладатели 4K мониторов с разрешением 3840 x 2160 пикселей будут вынуждены раскошелиться на мощную видеокарту: подойдут GeForce RTX 2070 и RTX 2080.
|Doom Eternal
|3840x2160 Ultra Preset
|NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2080 Ti
113 (min: 92) fps ∼100%
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2080
87.5 (min: 60) fps ∼77%
|NVIDIA GeForce RTX 2080 (Laptop), i9-9900K
MSI GT76 Titan DT 9SG
75.2 (min: 55) fps ∼67%
|NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2070
67.9 (min: 51) fps ∼60%
|NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile, i7-9750H
MSI GP65 Leopard 9SF
54.7 (min: 44) fps ∼48%
|NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop), 7820HK
Alienware 17 R4
49.8 (min: 39) fps ∼44%
|NVIDIA GeForce RTX 2060 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2060
45.9 (min: 31) fps ∼41%
|NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile, i7-9750H
MSI GE65 Raider 9SE
41 (min: 29) fps ∼36%
|NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 6820HK
Asus G752VS
39 (min: 30) fps ∼35%
|NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile, i7-9750H
MSI GP65 Leopard 9SD
38.8 (min: 30) fps ∼34%
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 6820HK
MSI GT62VR
23.1 (min: 18) fps ∼20%
Примечание
На данный момент игра протестирована не на всех системах, как только у нас будет больше данных - данная статья будет обновлена.
Список
Тестовые системы
|Устройство
|Видеокарта
|Процессор
|ОЗУ
|ОС
|Настольный ПК 1
|MSI GeForce RTX 2080 Ti (11 ГБ GDDR6)
MSI GeForce RTX 2080 (8 ГБ GDDR6)
MSI GeForce RTX 2070 (8 ГБ GDDR6)
MSI GeForce RTX 2060 (6 ГБ GDDR6)
|Intel Core i9-9900K
|4 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|Настольный ПК 2
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ GDDR5X)
Asus GeForce GTX 980 Ti (6 ГБ GDDR5)
XFX Radeon R9 Fury (4 ГБ HBM)
Sapphire Radeon R9 290X (4 ГБ GDDR5)
Sapphire Radeon R9 280X (3 ГБ GDDR5)
MSI Radeon R7 370 (2 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-8086K, Aorus Z370 Ultra Gaming
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|Настольный ПК 3
|Nvidia Titan RTX (24 ГБ GDDR6)
Nvidia GeForce RTX 2080 Super (8 ГБ GDDR6)
Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 ГБ GDDR6)Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ GDDR6)KFA2 GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ GDDR6)Nvidia Titan X (Pascal) (12 ГБ GDDR5X)
KFA2 GeForce GTX 1660 Super (6 ГБ GDDR6)
PNY GeForce GTX 1660 (6 ГБ GDDR5)
Gainward GeForce GTX 1650 (4 ГБ GDDR5)
Zotac GeForce GT 1030 (2 ГБ GDDR5)
AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ GDDR6)
AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ GDDR6)
AMD Radeon RX Vega 64 (8 ГБ HBM2)
XFX AMD Radeon RX 590 (8 ГБ GDDR5)
|AMD Ryzen 9 3900X
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GT76
|Nvidia GeForce RTX 2080 (8 ГБ GDDR6)
|Intel Core i9-9900K
|2 x 16 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GP65
|Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ GDDR6)
|Intel Core i7-9750H
|2 x 16 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GE65
|Nvidia GeForce RTX 2060 (6 ГБ GDDR6)
|Intel Core i7-9750H
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GP65
|Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 ГБ GDDR6)
|Intel Core i7-9750H
|2 x 16 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GP75
|Nvidia GeForce GTX 1650 (4 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-9750H
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|Alienware 17 R4
|Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X)
|Intel Core i7-7820HK
|2 x 16 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|Asus G752VS
|Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-6820HK
|2 x 16 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GT62VR
|Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-6820HK
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GE72
|Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (2 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-7700HQ
|2 x 4 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GL62
|Nvidia GeForce GTX 1050 (2 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-7700HQ
|2 x 4 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GE72
|Nvidia GeForce GTX 965M (2 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-6700HQ
|1 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI PE60
|Nvidia GeForce GTX 950M (2 ГБ GDDR5)
|Intel Core i7-6700HQ
|2 x 4 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI CX72
|Nvidia GeForce 940MX (2 ГБ DDR3)
|Intel Core i7-6700HQ
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|MSI GP62
|Nvidia GeForce 940M (2 ГБ DDR3)
|Intel Core i7-5700HQ
|1 x 8 ГБ DDR3
|Windows 10 64-бит
|MSI CX61
|Nvidia GeForce 920M (2 ГБ DDR3)
|Intel Celeron 2970M
|1 x 8 ГБ DDR3
|Windows 10 64-бит
|MSI Alpha 15
|AMD Radeon RX5500M (4 ГБ GDDR6)
|AMD Ryzen 7 3750H
|2 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|Honor Magicbook
|AMD Radeon RX Vega 8
|AMD Ryzen 5 2500U
|1 x 8 ГБ DDR4
|Windows 10 64-бит
|4K монитор
|Драйвер Nvidia
|Драйвер AMD
|Asus PB287Q, Philips Brilliance 329P9H
|ForceWare 445.75
|Adrenalin 20.3.1