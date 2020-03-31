Doom Eternal. Тестирование от Notebookcheck

Ограничить список тестов

2020 Doom Eternal 2020 Doom Eternal

(Произв-ль, модель, серия, код. имя), Учитывать совпадение: полное частичное ?

Только для ноутбука Только для компьютера Модели для компьютера и модели для ноутбука Только для планшета или смартфона Все видеопроцессоры все видеопроцессоры только модели профессиональных серий только потребительский класс только DX12 Одночиповые и многочиповые Только одночиповые Только многочиповые

Представлен минимум месяцев назад Только модели с подробными тестами Только актуальные модели Разделять поля линиями Подробные результаты при наведении мыши Пок-ть % Выделять классы производительности Процентов в сравнении с абсолютным лидером all settings низ. средн. выс. ультра QHD 4K