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Ждете MIUI 12 для своего Xiaomi, Redmi или Pocophone? Знайте, что не все модели получат полный набор нововведений

Не все смартфоны Xiaomi/Redmi получат полный функционал MIUI 12 (Изображение: Beebom)
Не все смартфоны Xiaomi/Redmi получат полный функционал MIUI 12 (Изображение: Beebom)
Глобальная версия MIUI 12 скоро начнет рассылаться на смартфоны Xiaomi и Redmi. Однако, если свежие модели серий Mi, Redmi и Poco получат все плюшки, что были показаны на презентации оболочки, то на более старых смартфонах не будут доступны некоторые функции камеры и многозадачности в интерфейсе. Красивые динамически обои Super Wallpaper и вовсе будут доступны на очень ограниченном количестве устройств.
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸

Xiaomi MIUI 12 пока что доступна на очень ограниченном количестве устройств: Redmi K20 (он же Mi 9T), Redmi K20 Pro (он же Mi 9T Pro) и Mi 9; владельцы Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7/7S/7 Pro, и Poco F1 пока что могут регистрироваться на предварительный тест MIUI 12. Новая оболочка принесет расширенный набор функций, улучшения камеры, а также продвинутую многозадачность. Тем не менее, оказалось что не все устройства Xiaomi получат полный функционал MIUI 12.

Новые возможности камеры в MIUI 12 получат такие модели:

1. Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
2. Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
3. Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
4. Mi 8/Mi 8 Pro
5. Mi MIX 3
6. Mi MIX 2S
7. Redmi K20 Pro/Redmi K20
8. POCO F2 Pro
9. POCO X2
10. POCO F1/POCOPHONE F1
11. Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
12. Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
13. Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
14. Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
15. Redmi 7/Redmi 7A
16. Redmi Note 6 Pro
17. Redmi Y3

Большая часть приведенных выше смартфонов получит расширенные функции, новые анимации и улучшенную многозадачность, но есть и исключения. Redmi Note 6 Pro и Redmi 7A обойдутся без многозадачности и анимаций; Mi Max 3 не получит обновленную камеру. 

Важнейшая особенность MIUI 12 - Super Wallpaper - будет доступна только на ограниченном списке устройств:

1. Xiaomi Mi 10
2. Xiaomi Mi 10 Pro
3. Xiaomi Mi 10 Lite
4. Xiaomi Mi 9
5. Xiaomi Mi 9T Pro
6. Xiaomi Mi 8
7. Xiaomi Mi 8 Pro
8. Xiaomi Mi MIX 3
9. Redmi K20 Pro
10. POCO F2 Pro

Тем не менее, динамические обои Super Wallpaper можно добавить и неофициальным способом, который на ресурсе XDA Developer привел пользователь linuxct: ему удалось вытащить живые обои в виде отдельных APK файлов, который можно установить на любое устройство под управлением любой прошивки.

Источник(и)

MIUI в PiunikaWeb (1) и (2)

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-06-16 (Update: 2020-06-16)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 