RedmiBook 16 с процессором Core i7 семейства Ice Lake будет представлен 8 июля

Xiaomi выпустила новые ноутбуки под брендом Redmi еще в мае: RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. Все три новые модели оснащены процессорами AMD, но как оказалось, компания также готовится представить еще и варианты на Intel.

Пока что речь идет только о RedmiBook 16, который будет оснащаться Intel Core i7 10 поколения. В коротком тизере компания Xiaomi указала лишь дату официального релиза модели - 8 июля.

Вряд-ли новая версия RedmiBook 16 будет отличаться от выпущенной ранее модели на AMD Ryzen 4000 Renoir внешне и по комплектации. То есть, с большой вероятностью ноутбук будет обладать 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ по умолчанию. RedmiBook 16 предложит 1080p дисплей с яркостью в 300 нит, что занимает 90% площади корпуса. Емкость батареи ожидается на уровне 46 ватт-часов, а среди портов будут присутствовать два Type-C, два Type-A, HDMI и 3.5-мм аудио разъем.

Ценник будет оглашен на презентации, но скорее всего он не сильно будет отличаться от AMD-версии RedmiBook 16 - от $540.