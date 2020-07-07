Notebookcheck

RedmiBook 16 с процессором Core i7 семейства Ice Lake будет представлен 8 июля

RedmiBook 16
RedmiBook 16
Xiaomi выпустила ноутбуки RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16 на AMD Ryzen 4000 еще в мае, а теперь официально подтвердила выход версии RedmiBook 16 на 10-нанометровых процессорах Intel.
Ricci Rox, 🇺🇸 🇪🇸
Chinese Tech Ice Lake ноутбуки Ryzen (Zen)

Xiaomi выпустила новые ноутбуки под брендом Redmi еще в мае: RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. Все три новые модели оснащены процессорами AMD, но как оказалось, компания также готовится представить еще и варианты на Intel.

Пока что речь идет только о RedmiBook 16, который будет оснащаться Intel Core i7 10 поколения. В коротком тизере компания Xiaomi указала лишь дату официального релиза модели - 8 июля.

Вряд-ли новая версия RedmiBook 16 будет отличаться от выпущенной ранее модели на AMD Ryzen 4000 Renoir внешне и по комплектации. То есть, с большой вероятностью ноутбук будет обладать 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ по умолчанию. RedmiBook 16 предложит 1080p дисплей с яркостью в 300 нит, что занимает 90% площади корпуса. Емкость батареи ожидается на уровне 46 ватт-часов, а среди портов будут присутствовать два Type-C, два Type-A, HDMI и 3.5-мм аудио разъем.

Ценник будет оглашен на презентации, но скорее всего он не сильно будет отличаться от AMD-версии RedmiBook 16 - от $540.

Источник(и)

Gizmochina

Ещё по теме

Многие производители в этом году переходят на 120 Гц, но Apple упускает тренд. (Изображение: OnePlus)
Google Pixel 5, Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2 и Xiaomi Mi 10 Pro+ должны получить 120-Гц дисплеи, чего не скажешь о Apple iPhone 12 Pro/Pro Max 06/07/2020
Не все смартфоны Xiaomi/Redmi получат полный функционал MIUI 12 (Изображение: Beebom)
Ждете MIUI 12 для своего Xiaomi, Redmi или Pocophone? Знайте, что не все модели получат полный набор нововведений 16/06/2020
Xiaomi Redmi AX5 - дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 (Изображение: Giztop)
Xiaomi анонсировала роутер Redmi AX5 с поддержкой Wi-Fi 6 за $32 12/06/2020
Компактный и легкий Xiaomi Mi Notebook 14 (Изображение: @manukumarjain)
Xiaomi Mi Notebook 14 вышел из тени: процессоры Intel 10 поколения, видеокарта от Nvidia, ценник от $660 08/06/2020
OPPO Band EVA получил дизайн в стиле Evangelion (Изображение: Gizmochina)
OPPO Band, OPPO Band Fashion и OPPO Band EVA: конкуренты Xiaomi с AMOLED дисплеями и доступной ценой 07/06/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 07 > RedmiBook 16 с процессором Core i7 семейства Ice Lake будет представлен 8 июля
Ricci Rox, 2020-07- 7 (Update: 2020-07- 7)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 