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Google Pixel 5, Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2 и Xiaomi Mi 10 Pro+ должны получить 120-Гц дисплеи, чего не скажешь о Apple iPhone 12 Pro/Pro Max

Многие производители в этом году переходят на 120 Гц, но Apple упускает тренд. (Изображение: OnePlus)
Многие производители в этом году переходят на 120 Гц, но Apple упускает тренд. (Изображение: OnePlus)
Согласно всем последним утечкам, будущие Android-флагманы - Google Pixel 5, Galaxy Fold 2, Huawei Mate X 2 и, вероятно, Xiaomi Mi 10 Pro Plus - получат 120-Гц дисплеи. В то же время, появились сведения, что Apple не будет устанавливать ProMotion-дисплеи (также 120 Гц) в iPhone 12 Pro/Pro Max.
Alex Alderson, 🇺🇸 🇪🇸
Android iPhone телефоны слухи

С тех самых пор, как Apple представила iPad Pro с дисплеями повышенной частоты, в сети ходят слухи о появлении соответствующих 120-Гц панелей "ProMotion" и у будущих iPhone. И действительно, совсем недавно в Сети появилась более точная информация о дисплеях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max - ее сообщил пользователь XDA Developers под ником Max Weinbach. Тем не менее, сразу после этого глава доверенного инсайдерского ресурса DSCC (Display Supply Chain Consultants) Росс Янг (Ross Young) сообщил совсем иное.

По словам Янга, DSCC не удалось подтвердить ранее  представленную EverythingApplePro информацию. Источники ресурса утверждают, что Apple действительно планирует установить в iPhone 120-Гц дисплеи, но ждать этого события придется до 2021 года.

Однако, Янг подчеркнул, что экспертам DSCC уже известны смартфоны, которые получат 120-Гц дисплеи в этом году. Помимо уже вышедшего OnePlus 8 Pro и полностью рассекреченного Lenovo Legion, в списке присутствует Google Pixel 5, Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2 и Xiaomi Mi 10T Pro. Google оснастила Pixel 4 90-Гц дисплеем, так что переход на 120 Гц в новой модели полностью логичен и не станет огромным рывком вперед. Кроме того, есть надежда, что поисковый гигант выпустит и Pixel 5 XL с дисплеем высокой частоты.

Тем временем, появление высокой частоты обновления у Mate X2 и Galaxy Fold 2 выглядит более интригующим, так как эти модели могут стать первыми гибкими смартфонами со 120-Гц дисплеями. О Mate X 2 пока что неизвестно совершенно ничего, помимо его присутствия в листинге 3C, где упоминается поддержка 65-Вт зарядки. Про Galaxy Fold 2 можно сказать лишь, что Samsung, скорее всего, представит его в Августе на мероприятии Galaxy UNPACKED.

Довольно интересно выглядит и наличие Mi 10T Pro в этом списке: до Росса Янга упоминание такой модели еще нигде не встречалось. Вполне вероятно, что это Mi 10 Pro+, утечку о котором публиковал ресурс Digital Chat Station месяцем ранее. Если верить нескольким постам в соцсети Weibo, Mi 10 Pro+ получит 120-Гц дисплей и, вероятно, чипсет MediaTek Dimensity 1000+. Выход устройства намечен на следующий месяц, потому с большой долей вероятности, Mi 10 Pro+ и Mi 10T Pro - это одно и то же устройство.

 

 

(Изображение: @DSCCRoss)

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@DSCCRoss

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Alex Alderson, 2020-07- 6 (Update: 2020-07- 6)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 