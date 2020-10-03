Notebookcheck

Samsung выпустит огромное количество Mini-LED телевизоров в 2021 году

Samsung собирается устанавливать Mini-LED подсветку в своих QLED телевизорах (Изображение: Samsung - Q8CN QLED)
Samsung собирается устанавливать Mini-LED подсветку в своих QLED телевизорах (Изображение: Samsung - Q8CN QLED)
Samsung собирается выйти на рынок Mini-LED телевизоров - именно такая информация появилась у аналитиков TrendForce. Производитель намеревается произвести более 2 миллионов единиц соответствующей продукции в 2021 году, благодаря чему покупателям будет доступно множество диагоналей на выбор.
Daniel R Deakin, 🇺🇸
Monitor Internet of Things (IoT) Smart Home

Аналитики ресурса TrendForce проанализировали отчеты Samsung и вычленили из них информацию относительно планов компании на телевизоры с Mini-LED подсветкой в 2021 году. Судя по всему, южнокорейский производитель собирается доминировать в этом сегменте рынка подобно тому, как доминирует на рынке смартфонов. Пока большинство производителей застопорились на достижении высокого разрешения 4K (и даже 8K), а также производстве OLED-телевизоров, Samsung решили сделать ставку на Mini-LED.

По оценке рыночных аналитиков, общее количество выпущенных в следующем году телевизоров с Mini-LED подсветкой составит 4.4 миллиона устройств. С учетом указанных выше цифр, Samsung нацелилась занять львиную долю этого сегмента.

Компания планирует выпускать Mini-LED телевизоры в больших диагоналях: 55, 65, 75 и даже 85 дюймов. Разрешение 4K станет одной из важных характеристик будущих телевизоров, но определяющей качество картинки, по оценкамTrendForce, станет количество локальных зон затемнения (иначе говоря, количество индивидуально управляемых светодиодов подсветки).

Источник(и)

LEDinside (TrendForce), SamMobile

Ещё по теме

Samsung Galaxy Book Flex 5G с поддержкой стилуса S Pen (Изображение: Samsung)
Galaxy Book Flex: первый ноутбук Samsung с 5G, 13-МП камерой и процессорами Intel 11 поколения Tiger Lake-U 04/09/2020
Накопитель Sabrent Rocket 4 Plus поставляется с радиатором (Изображение: Sabrent)
SSD PlayStation 5 и Samsung 980 Pro оказались не самыми быстрыми - компания Sabrent представила новый накопитель Rocket 4 Plus 04/09/2020
Серия Galaxy Note 20 (Изображение: Samsung)
Galaxy Unpacked | Samsung представила смартфоны Note 20 и 20 Ultra 06/08/2020
Многие производители в этом году переходят на 120 Гц, но Apple упускает тренд. (Изображение: OnePlus)
Google Pixel 5, Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2 и Xiaomi Mi 10 Pro+ должны получить 120-Гц дисплеи, чего не скажешь о Apple iPhone 12 Pro/Pro Max 06/07/2020
Более прочный и защищенный собрат Galaxy Fold? (Изображение: LetsGoDigital)
Galaxy Fold Active? Samsung запатентовала защищенный гибкий смартфон 01/06/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 10 > Samsung выпустит огромное количество Mini-LED телевизоров в 2021 году
Daniel R Deakin, 2020-10- 3 (Update: 2020-10- 3)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 