Samsung выпустит огромное количество Mini-LED телевизоров в 2021 году

Samsung собирается выйти на рынок Mini-LED телевизоров - именно такая информация появилась у аналитиков TrendForce. Производитель намеревается произвести более 2 миллионов единиц соответствующей продукции в 2021 году, благодаря чему покупателям будет доступно множество диагоналей на выбор.

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Аналитики ресурса TrendForce проанализировали отчеты Samsung и вычленили из них информацию относительно планов компании на телевизоры с Mini-LED подсветкой в 2021 году. Судя по всему, южнокорейский производитель собирается доминировать в этом сегменте рынка подобно тому, как доминирует на рынке смартфонов. Пока большинство производителей застопорились на достижении высокого разрешения 4K (и даже 8K), а также производстве OLED-телевизоров, Samsung решили сделать ставку на Mini-LED.

По оценке рыночных аналитиков, общее количество выпущенных в следующем году телевизоров с Mini-LED подсветкой составит 4.4 миллиона устройств. С учетом указанных выше цифр, Samsung нацелилась занять львиную долю этого сегмента.

Компания планирует выпускать Mini-LED телевизоры в больших диагоналях: 55, 65, 75 и даже 85 дюймов. Разрешение 4K станет одной из важных характеристик будущих телевизоров, но определяющей качество картинки, по оценкамTrendForce, станет количество локальных зон затемнения (иначе говоря, количество индивидуально управляемых светодиодов подсветки).