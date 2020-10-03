Samsung выпустит огромное количество Mini-LED телевизоров в 2021 году
Аналитики ресурса TrendForce проанализировали отчеты Samsung и вычленили из них информацию относительно планов компании на телевизоры с Mini-LED подсветкой в 2021 году. Судя по всему, южнокорейский производитель собирается доминировать в этом сегменте рынка подобно тому, как доминирует на рынке смартфонов. Пока большинство производителей застопорились на достижении высокого разрешения 4K (и даже 8K), а также производстве OLED-телевизоров, Samsung решили сделать ставку на Mini-LED.
По оценке рыночных аналитиков, общее количество выпущенных в следующем году телевизоров с Mini-LED подсветкой составит 4.4 миллиона устройств. С учетом указанных выше цифр, Samsung нацелилась занять львиную долю этого сегмента.
Компания планирует выпускать Mini-LED телевизоры в больших диагоналях: 55, 65, 75 и даже 85 дюймов. Разрешение 4K станет одной из важных характеристик будущих телевизоров, но определяющей качество картинки, по оценкамTrendForce, станет количество локальных зон затемнения (иначе говоря, количество индивидуально управляемых светодиодов подсветки).