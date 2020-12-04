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Прошивка Samsung One UI 3.0 на базе Android 11 уже доступна для совместимых моделей

Обновление до Samsung One UI 3.0 уже доступно (Изображение: Samsung Global Newsroom)
Обновление до Samsung One UI 3.0 уже доступно (Изображение: Samsung Global Newsroom)
Новый дизайн, разнообразные улучшения и глубокая оптимизация: оболочка One UI 3 начала распространятся среди смартфонов Samsung серии Galaxy S20. На начальном этапе обновление доступно в Корее, Европе и США, но в последующие недели будет распространяться и в других регионах. Для смартфонов серии Galaxy A обновление выйдет в начале 2021 года.
Codrut Nistor, 🇺🇸
Android Software Galaxy S Galaxy Note телефоны планшетофоны

Стадия тестирования завершена и потому обновление до One UI 3.0 уже распространяется для избранных моделей линейки Galaxy. Правда, о глобальном запуске пока речи не идет - на данный момент прошивка доступна не для всех регионов. Вчера, к примеру, обновление на базе Android 11 стало доступно для моделей Galaxy S20 в Корее, США и Европе.

Следующими новую прошивку получат Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold и линейки S10. В то же время, представители линейки Samsung Galaxy A получат доступ к OneUI 3.0 только в первой половине 2021.

Основные нововведения в One UI 3.0, помимо Android 11, такие: новые визуальные эффекты, оптимизированный интерфейс домашнего экрана и экрана блокировки, переработанные уведомления, панель быстрого доступа, улучшенный ИИ-зум для фото, а также улучшенная автофокусировка и эффекты камеры. Если верить Samsung, OneUI теперь стала удобной в использовании как никогда ранее. 

Более того, по словам компании на будущих флагманах 2021 года One UI получит еще больше дополнительных возможностей. Если вы еще не получили обновление, то не волнуйтесь - в ближайшие недели оно должно стать доступным для большинства регионов.

Шторка с настройками в One UI 2 (слева) и в One UI 3 (справа) (Изображение: Samsung Global Newsroom)
Шторка с настройками в One UI 2 (слева) и в One UI 3 (справа) (Изображение: Samsung Global Newsroom)

Источник(и)

Samsung Global Newsroom

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Codrut Nistor, 2020-12- 4 (Update: 2020-12- 4)
Codrut Nistor
Editor of the original article: Codrut Nistor - News Editor

 