Прошивка Samsung One UI 3.0 на базе Android 11 уже доступна для совместимых моделей

Новый дизайн, разнообразные улучшения и глубокая оптимизация: оболочка One UI 3 начала распространятся среди смартфонов Samsung серии Galaxy S20. На начальном этапе обновление доступно в Корее, Европе и США, но в последующие недели будет распространяться и в других регионах. Для смартфонов серии Galaxy A обновление выйдет в начале 2021 года.

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Стадия тестирования завершена и потому обновление до One UI 3.0 уже распространяется для избранных моделей линейки Galaxy. Правда, о глобальном запуске пока речи не идет - на данный момент прошивка доступна не для всех регионов. Вчера, к примеру, обновление на базе Android 11 стало доступно для моделей Galaxy S20 в Корее, США и Европе.

Следующими новую прошивку получат Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold и линейки S10. В то же время, представители линейки Samsung Galaxy A получат доступ к OneUI 3.0 только в первой половине 2021.

Основные нововведения в One UI 3.0, помимо Android 11, такие: новые визуальные эффекты, оптимизированный интерфейс домашнего экрана и экрана блокировки, переработанные уведомления, панель быстрого доступа, улучшенный ИИ-зум для фото, а также улучшенная автофокусировка и эффекты камеры. Если верить Samsung, OneUI теперь стала удобной в использовании как никогда ранее.