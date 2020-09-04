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SSD PlayStation 5 и Samsung 980 Pro оказались не самыми быстрыми - компания Sabrent представила новый накопитель Rocket 4 Plus

Накопитель Sabrent Rocket 4 Plus поставляется с радиатором (Изображение: Sabrent)
Накопитель Sabrent Rocket 4 Plus поставляется с радиатором (Изображение: Sabrent)
Sabrent анонсировала накопитель Rocket 4 Plus, который является самым быстрым в мире NVMe SSD на данный момент. Скорость чтения и записи у Sabrent Rocket 4 Plus оказалась выше даже чем у Samsung 980 Pro и восхваляемого компанией Sony SSD приставки PS5.
Daniel R Deakin,
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Американская компания Sabrent представила новый накопитель Rocket 4 Plus, который крадет звание самого быстрого SSD у недавно представленного Samsung 980 Pro.

Если верить таблице характеристик на официальном сайте, скорость последовательного чтения у модели накопителя на 2 ТБ составляет 7000 МБ/с - здесь наблюдается паритет с Samsung 980 Pro, но вот скорость последовательной записи выше: до 6850 МБ/с против 5000 МБ/с у Samsung (1 ТБ). Однако, превосходство Sabrent не заканчивается на скорости накопителя - компания имеет выигрыш и по емкости накопителя. Так, Rocket 4 Plus ожидается в версиях на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Отлично показывает себя Sabrent Rocket 4 Plus и на фоне SSD в Playystation 5, если верить информации Sony о его скорости работы.

Как известно, SSD PS5 способен обеспечивать скорость до 5.5 ГБ/с при работе с несжатыми данными и до 8-9 ГБ/с со сжатыми данными, а значит Rocket 4 Plus выглядит как отличное дополнение для будущей консоли, у которой есть слот для M.2 накопителей. Тем не менее, во время одной из презентаций Марк Черни (глава разработки PS5) просил всех приверженцев PS5 не спешить с покупкой SSD для будущей консоли. Сейчас Sony проводит тестирование различных накопителей на предмет совместимости с PS5 и полный их список будет оглашен позже.

Возвращаясь к Sabrent: компания пока не объявила стоимость нового накопителя и сроков его появления в продаже. Пока что на сайте Sabrent можно приобрести только предыдущую модель, которая при емкости в 1 ТБ и стоимости $299.99 обеспечивает скорость последовательного чтения/записи на уровне 3400 МБ/с и 3000 МБ/с соответственно.

Скорость нового накопителя, установленного на материнской плате с поддержкой PCIe Gen4 (Изображение: Sabrent)
Скорость нового накопителя, установленного на материнской плате с поддержкой PCIe Gen4 (Изображение: Sabrent)

Источник(и)

Sabrent (1/2) на Tom's Hardware, @PS5only, PlayStation (YouTube)

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Daniel R Deakin, 2020-09- 4 (Update: 2020-09- 4)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 