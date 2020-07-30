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Утечка со снимками съемных панелей Playstation 5 позволяет понять, что консоль будет огромной

Боковые панели PS5 оказались съемными (Изображение: A9VG)
Боковые панели PS5 оказались съемными (Изображение: A9VG)
Три снимка со съемными панелями приставки PS5 появились на китайском игровом форуме. Названные пользователями как "крылья", эти панели представляют собой дизайнерское решение, которое позволит кастомизировать внешность приставки. Тем не менее, судя по этим "крыльям" PlayStation 5 будет просто огромной.
Daniel R Deakin,
Console слухи игры Gamecheck

Три снимка со съемными панелями PS5 появились на китайском форуме для геймеров A9VG. Судя по снимкам, панели обладают специальными креплениями для быстрой установки на консоль - вероятно сделано это для улучшенной кастомизации приставки под каждого ее владельца. В принципе, на такие возможности (без описания подробностей) указывали все предыдущие утечки о PS5.

На одном из снимков, для понимания размеров этих "крыльев" PS5, фотограф расположил листок бумаги стандартизированного размера. В ResetEra предполагают, что в зависимости от того A4 это или D4 (китайский формат бумаги), размеры панелей могут составлять 355 x 273.49 мм или 402.77 x 310.25 мм соответственно. Во втором случае можно сделать вывод, что PS5 получилась поистине огромной.

На всех снимках "крыльев" PS5 видно, что на них присутствуют специальные крепления - судя по всему, Sony будет продавать специализированные наборы кастомизации в комплекте с играми. Вполне естественно, сторонние производители также будут выпускать свои версии панелей для PS5, но пока остается непонятным, нужны ли эти панели вообще и какую роль они играют в работе самой приставки. Один из пользователей ResetEra под ником Drewton предположил как может выглядеть “голая” PS5 без панелей (см. изображение ниже).

Ранее глава разработки PlayStation говорил, что компания будет выпускать и особые версии PS5 и в данном случае Sony действительно легче заставить фанатов купить съемные панели, чем целую приставку в особом стиле.

Панели PS5 (Изображение: A9VG)
Панели PS5 (Изображение: A9VG)
Панели PS5 (Изображение: A9VG)
Панели PS5 (Изображение: A9VG)
Панели PS5 (Изображение: A9VG)
Панели PS5 (Изображение: A9VG)
Предположительный вид PS5 без панелей (Изображение: Drewton/ResetEra)
Предположительный вид PS5 без панелей (Изображение: Drewton/ResetEra)

Источник(и)

A9VG  и ResetEra (1/2)

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Daniel R Deakin, 2020-07-30 (Update: 2020-07-30)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 