Обновленный геймпад 'DualSense' для Sony PS5 получил радикальный редизайн

Sony показала обновленный геймпад для грядущей консоли PlayStation 5. Дизайн контроллера сильно изменился и он даже получил новое имя - ‘DualSense’. Сама PS5 пока что остается в тени.

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Sony идет в наступление в воне консолей, официально представив обновленный геймпад для грядущей PS5. Дизайн нового контроллера в существенной степени отличается от предыдущего DualShock и наверное именно по этой причине он получил другое название – ‘DualSense’. Внешне DualSense представляет собой некий гибрид геймпада Xbox Series X и предыдущего DualShock - это обстоятельство, скорее всего, вызовет бурные дискуссии и споры в игровом сообществе.

Помимо обновленного двухцветного дизайна, Sony внесли и другие изменения, в том числе в работу сенсорной площадки и тактильной отдачи. К примеру, триггеры L2 и R2 теперь адаптивные и усилие их нажатия будет меняться в зависимости от игровых событий. Например натягивание тетивы лука или съезд на обочину с дороги теперь будут ощущаться более четко. Помимо того, уточняется что вес контроллера уменьшился, но автономность от этого не пострадала.

Интересно и то, что Microsoft добавили кнопку ‘Share’ в своем новом контроллере, в то время как Sony заменили ее кнопкой ‘Create’ - теперь с ее помощью можно будет не только делиться контентом, но и создавать его. В контроллере теперь есть микрофон, чтобы пользователям было удобнее общаться в чате, но светящаяся полоска с передней стороны пропала и теперь светятся только боковые грани тачпада.