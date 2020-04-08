Обновленный геймпад 'DualSense' для Sony PS5 получил радикальный редизайн
Sony идет в наступление в воне консолей, официально представив обновленный геймпад для грядущей PS5. Дизайн нового контроллера в существенной степени отличается от предыдущего DualShock и наверное именно по этой причине он получил другое название – ‘DualSense’. Внешне DualSense представляет собой некий гибрид геймпада Xbox Series X и предыдущего DualShock - это обстоятельство, скорее всего, вызовет бурные дискуссии и споры в игровом сообществе.
Помимо обновленного двухцветного дизайна, Sony внесли и другие изменения, в том числе в работу сенсорной площадки и тактильной отдачи. К примеру, триггеры L2 и R2 теперь адаптивные и усилие их нажатия будет меняться в зависимости от игровых событий. Например натягивание тетивы лука или съезд на обочину с дороги теперь будут ощущаться более четко. Помимо того, уточняется что вес контроллера уменьшился, но автономность от этого не пострадала.
Интересно и то, что Microsoft добавили кнопку ‘Share’ в своем новом контроллере, в то время как Sony заменили ее кнопкой ‘Create’ - теперь с ее помощью можно будет не только делиться контентом, но и создавать его. В контроллере теперь есть микрофон, чтобы пользователям было удобнее общаться в чате, но светящаяся полоска с передней стороны пропала и теперь светятся только боковые грани тачпада.
DualSense знаменует радикальную смену концепции в сравнении с предыдущими контроллерами и лишний раз подчеркивает масштабность всех изменений, которые мы хотим совершить с выходом PS5. Новый контроллер и множество инновационных возможностей PS5 снова изменят мир игр, ведь именно такая миссия у PlayStation - расширять границы возможного. Я также хочу поблагодарить всех участников сообщества PlayStation за то, что вы остаетесь с нами и также с нетерпением ждете выхода PS5. В ближайшее месяцы мы поделимся с вами и другой информацией о будущей приставке, включая ее дизайн.
– Джим Райан (Jim Ryan), президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment