Sony стоит присмотреться к этому потрясающему концепту интерфейса для PlayStation 5

Павел Дурчок (Paweł Durczok) поделился своей версией дизайна пользовательского интерфейса PlayStation 5, которая получила множество положительных комментариев на Reddit. Ранние утечки, кающиеся интерфейса предстоящей PS5, продемонстрировали нам отнюдь не революционные решения. Хотя в дизайне Дурчока присутствуют элементы интерфейсов Xbox и PS4, в общем, предложенный вариант просто идеален для консоли следующего поколения.

В видеоконцепте интерфейса PS5 (см. ниже) рассматривается игра The Last of Us: Part 2. Ролик начинается с просмотра библиотеки игр, состоящей из плиток-обложек установленных игр, которые можно отсортировать по жанрам. После выбора конкретной игры появляется экран с подробной информацией о ней, где отображена статистика, например, сколько часов было проведено за игрой, какой объем памяти она занимает на накопителе, сколько дополнений к ней установлено и даже у скольких друзей есть такая игра. Также здесь имеется индикатор прогресса (в процентах) и множество других функций, в т.ч. точки сохранения.

Кроме того, талантливый дизайнер создал концепт одной из станиц магазина игр. Верхняя строка содержит несколько пунктов: “Featured”, “Just for you” и “Deals”. При выборе последнего пользователю открывается плиточное меню с обложками игр, которые можно прокручивать горизонтально или выбрать конкретную игру, чтобы ознакомиться с деталями. Все выглядит интуитивно понятным и работает плавно, а именно таким и должен быть пользовательский интерфейс PlayStation 5, разве что в оформление можно добавить немного больше характерных для PlayStation синих оттенков. Учитывая большое количество положительных комментариев к данному концепту, дизайнерам из Sony стоило бы взглянуть на него до окончания своей работы над игровой консолью следующего поколения, если, конечно, для этого еще не слишком поздно.