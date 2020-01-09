Самый популярный язык в Steam, по данным самой платформы – упрощенный китайский

Данные, собранные в ежемесячном опросе Steam, показывают, что упрощенный китайский сейчас является самым популярным языком на платформе: его используют 37.87% пользователей Steam из тех, кто участвовал в декабрьском опросе. На втором месте – английский, а на третьем – русский язык.

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Компьютерные игры – это весьма прибыльный бизнес в Китае. Что уж говорить, если Поднебесная – это второй по величине игрок на рынке видеоигр после США. Один только комендантский час для несовершеннолетних на онлайн-игры, который приняли в конце прошлого года, говорит о многом.

Подтверждением огромной популярности видеоигр могут послужить результаты последнего опроса, проведенного Steam (такие опросы платформа проводит ежемесячно). Самым популярным языком в декабре оказался упрощенный китайский (37.87%), чей процент еще в ноябре составлял 23.44% - в то время это была вторая строчка в рейтинге Steam. Прирост в размере 14.43% сделал упрощенный китайский самым популярным языком на игровой платформе. Сложно сказать, почему столь значительное увеличение произошло именно в декабре, но факт остается фактом: китайских геймеров в Steam в последнее время стало больше.

Безусловно, далеко не каждый пользователь, выбравший упрощенный китайский язык в качестве основного, обязательно является жителем Китая, но, вероятно, это справедливо для большей части выборки. Собственно, поэтому корпорация Valve (создатель Steam) недавно объявила о своем решении разработать специальную версию Steam на китайском языке. Однако пока такой версии нет, многочисленные геймеры из Поднебесной будут самым большим сообществом в Steam.

А вот вторым по популярности языком в декабре стал английский, что едва ли кого-то удивит. Англоязычные пользователи составляют 30.43% от проголосовавших в Steam (для сравнения в ноябре эта цифра была 36.83%); на третьей позиции расположился русский, установленный в качестве основного у 9.36% пользователей.

Остальные статистические данные, полученные в ходе опроса, довольно предсказуемы, а потому не особо интересны. GTX 1060 от Nvidia все так же на первом месте с 20.3%, да и в целом 80.5% от общего числа видеокарт являются продукцией Nvidia, тогда как AMD отошло всего 11%. По-прежнему самым часто используемым разрешением является 1920x1080p, а самыми популярными конфигурациями ОЗУ – 8 ГБ (почти 31%) и 16 ГБ (46%).

Внимание может привлечь, разве что, падение популярности Windows 10 с 74% до 61%, на фоне роста Windows 7 (64-битной) с 18.47% до 33,04%. Неясно, почему Windows 7 стала популярнее именно сейчас, ведь поддержка данной версии прекратится уже 14 января. Либо это простое совпадение, либо Windows 10 с ее постоянными обновлениями не так уж хороша.

А что думаете вы по этому поводу? Ждем ваших комментариев и советуем вам самостоятельно ознакомиться со статистическими данными по ссылкам ниже.