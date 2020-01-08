CES 2020 | Официально представлены процессоры AMD Ryzen Mobile 4000 U и H-серии: 7 нм, 8 ядер/16 потоков, серьезное превосходство над Intel Core i7-1065G7 и Core i7-9750H в бенчмарках
Учитывая как серьезно AMD доминирует над Intel в настольных и HEDT платформах (Ryzen 3000 и Threadripper 3000), у интернет-сообщества были основания полагать, что и с мобильными процессорами AMD постарается сделать то же самое - все же, именно в этой области Intel пока все еще на коне. Наконец, мы все можем забыть про слухи и неподтвержденную информацию, так как производитель наконец официально представил мобильные процессоры нового поколения.
Мобильные чипы Ryzen 4000 будут выпускаться в трех сериях: "U" с cTDP 15-28 Вт, "H" с cTDP 35-45 Вт и "Pro" версии, нацеленные на корпоративный сегмент.
AMD Ryzen 4000 U-серии: 7-нанометровый ответ AMD на Intel Ice Lake-U и Comet Lake-U
Модели чипов Ryzen 4000 U-серии:
|SKU
|Ядра/Потоки
|Максимальная/Базовая частота (ГГц)
|Кэш (МБ)
|Графика, ядра
|Частота графики (МГц)
|TDP (Вт)
|Ryzen 7 4800U
|8/16
|4.2/1.8
|12
|8
|1750
|15
|Ryzen 7 4700U
|8/8
|4.1/1.8
|12
|7
|1600
|15
|Ryzen 5 4600U
|6/12
|4.0/2.1
|11
|6
|1500
|15
|Ryzen 5 4500U
|6/6
|4.0/2.3
|11
|6
|1500
|15
|Ryzen 3 4300U
|4/4
|3.7/2.7
|6
|5
|1400
15
Количество и характеристики моделей чипов AMD показывает, что "красные" прекрасно осведомлены о шаткой позиции Intel Comet Lake-U. Переход на 7 нм позволил не только вместить больше процессорных, но и графических ядер Vega - и все это с 15 Вт TDP. Нам также удалось раздобыть предварительные бенчмарки Ryzen 7 4800U с сравнить их с показателями Intel Ice Lake Core i7-1065G7. Для справки, 1065G7 - это 10 нм чип с достаточно производительной 64-ядерной графикой Iris Plus.
Как видно на графиках, Ryzen 7 4800U расправляется с Core i7-1065G7 в однопоточном тесте Cinebench R20 (+4%), многопоточном тесте Cinebench R20 (+90%) и 3DMark Time Spy (+28%). Операции связанные с обработкой контента будут быстрее выполняться на Ryzen 7 4800U: за ним наблюдается примерно 40% превосходство в Handbrake при транскодировании, 49% превосходство в Adobe Premiere Pro, 45% превосходство в Chief Design Home Architect и 27% превосходство в PCMark 10 Digital Content Creation (все в сравнении с Core i7-1065G7).
В AMD также утверждают, что Ryzen 4000 U-серии в два раза превосходят Ryzen 3000 U-серии по производительности на ватт (70% улучшение техпроцесса и 30% улучшение производительности на такт). Новые чипы также несут поддержку LPDDR4X (до 32 ГБ), пятикратное снижение задержек при переходе в режим сниженного потребления и 20% снижение энергопотребления.
AMD Ryzen 4000 H-серии: Coffee Lake-H Refresh говорите? Не слышали!
Для геймеров и разработчиков цифрового контента AMD подготовила чипы Ryzen 4000 H-серии, которые напрямую будут соперничать с Intel Coffee Lake-H. В серию Ryzen 4000 H вошли такие модели:
|SKU
|Ядра/Потоки
|Максимальная/Базовая частота (ГГц)
|Кэш (МБ)
|Графика, ядра
|Частота графики (МГц)
|TDP (Вт)
|Ryzen 7 4800H
|8/16
|4.2/2.9
|12
|7
|1600
|45
|Ryzen 5 4600H
|6/12
|4.0/3.0
|11
|6
|1500
|45
Как мы видим, моделей не так много, как у Intel, но все они являются достойными соперниками Core i7-9750H. Чуть позже AMD также добавят Ryzen 9, который, видимо, призван соперничать с Core i9-9980HK. Ryzen 4000 H-серии также обладают технологией AMD SmartShift для более эффективной балансировки производительности и энергопотребления.
Предварительное сравнение результатов тестирования Ryzen 7 4800H и Core i7-9750H показывает, что AMD удалось ликвидировать отставание от Intel. В однопоточном тесте Cinebench R20 превосходство составляет 5%, а в многопоточном тесте R20 прирост производительности относительно конкурента насчитывает уже 46%. В 3DMark Fire Strike Physics превосходство составило 39%, а в Premiere Pro кодирование выполняется на 25% быстрее.
Как мы видим по предварительным результатам тестирования, AMD всерьез собираются покончить с гегемонией Intel в мобильном секторе. Именно поэтому в Intel решили пораньше обнародовать информацию о своих 10-нанометровых процессорах Comet Lake-H.
На CES уже представлено большое количество ноутбуков с новыми чипами, включая Asus Zephyrus G14, Asus Zephyrus G15, Asus TUF A15/A17, Lenovo Yoga Slim 7 и Dell G5 15 Special Edition, еще более 100 моделей ожидается на протяжении года. Нам уже не терпится вживую "пообщаться" с новыми чипами AMD и протестировать их во всевозможных бенчмарках и как только нам удастся это сделать, мы обязательно поделимся результатами с вами!
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AMD CES 2020 Keynote