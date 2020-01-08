AMD наконец представила горячо ожидаемые мобильные процессоры Ryzen 4000. 7-нанометровые чипы Ryzen 4000 делятся на две серии: "U" с TDP 15-28 Вт и "H" с TDP 35-45 Вт. Количество ядер увеличено до 8 (16 потоков) а предельная рабочая частота, в зависимости от модели, может достигать 4.2 ГГц. Первые бенчмарки демонстрируют не только ликвидацию отставания AMD от Intel, но даже превосходство над чипами последних. Ожидается, что в текущем году мы увидим много ноутбуков от различных производителей на новых процессорах AMD.

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Учитывая как серьезно AMD доминирует над Intel в настольных и HEDT платформах (Ryzen 3000 и Threadripper 3000), у интернет-сообщества были основания полагать, что и с мобильными процессорами AMD постарается сделать то же самое - все же, именно в этой области Intel пока все еще на коне. Наконец, мы все можем забыть про слухи и неподтвержденную информацию, так как производитель наконец официально представил мобильные процессоры нового поколения.

Мобильные чипы Ryzen 4000 будут выпускаться в трех сериях: "U" с cTDP 15-28 Вт, "H" с cTDP 35-45 Вт и "Pro" версии, нацеленные на корпоративный сегмент.

AMD Ryzen 4000 U-серии: 7-нанометровый ответ AMD на Intel Ice Lake-U и Comet Lake-U

Модели чипов Ryzen 4000 U-серии:

SKU Ядра/Потоки Максимальная/Базовая частота (ГГц) Кэш (МБ) Графика, ядра Частота графики (МГц) TDP (Вт) Ryzen 7 4800U 8/16 4.2/1.8 12 8 1750 15 Ryzen 7 4700U 8/8 4.1/1.8 12 7 1600 15 Ryzen 5 4600U 6/12 4.0/2.1 11 6 1500 15 Ryzen 5 4500U 6/6 4.0/2.3 11 6 1500 15 Ryzen 3 4300U 4/4 3.7/2.7 6 5 1400 15

Количество и характеристики моделей чипов AMD показывает, что "красные" прекрасно осведомлены о шаткой позиции Intel Comet Lake-U. Переход на 7 нм позволил не только вместить больше процессорных, но и графических ядер Vega - и все это с 15 Вт TDP. Нам также удалось раздобыть предварительные бенчмарки Ryzen 7 4800U с сравнить их с показателями Intel Ice Lake Core i7-1065G7. Для справки, 1065G7 - это 10 нм чип с достаточно производительной 64-ядерной графикой Iris Plus.

Как видно на графиках, Ryzen 7 4800U расправляется с Core i7-1065G7 в однопоточном тесте Cinebench R20 (+4%), многопоточном тесте Cinebench R20 (+90%) и 3DMark Time Spy (+28%). Операции связанные с обработкой контента будут быстрее выполняться на Ryzen 7 4800U: за ним наблюдается примерно 40% превосходство в Handbrake при транскодировании, 49% превосходство в Adobe Premiere Pro, 45% превосходство в Chief Design Home Architect и 27% превосходство в PCMark 10 Digital Content Creation (все в сравнении с Core i7-1065G7).

В AMD также утверждают, что Ryzen 4000 U-серии в два раза превосходят Ryzen 3000 U-серии по производительности на ватт (70% улучшение техпроцесса и 30% улучшение производительности на такт). Новые чипы также несут поддержку LPDDR4X (до 32 ГБ), пятикратное снижение задержек при переходе в режим сниженного потребления и 20% снижение энергопотребления.

AMD Ryzen 4000 H-серии: Coffee Lake-H Refresh говорите? Не слышали!

Для геймеров и разработчиков цифрового контента AMD подготовила чипы Ryzen 4000 H-серии, которые напрямую будут соперничать с Intel Coffee Lake-H. В серию Ryzen 4000 H вошли такие модели:

SKU Ядра/Потоки Максимальная/Базовая частота (ГГц) Кэш (МБ) Графика, ядра Частота графики (МГц) TDP (Вт) Ryzen 7 4800H 8/16 4.2/2.9 12 7 1600 45 Ryzen 5 4600H 6/12 4.0/3.0 11 6 1500 45

Как мы видим, моделей не так много, как у Intel, но все они являются достойными соперниками Core i7-9750H. Чуть позже AMD также добавят Ryzen 9, который, видимо, призван соперничать с Core i9-9980HK. Ryzen 4000 H-серии также обладают технологией AMD SmartShift для более эффективной балансировки производительности и энергопотребления.

Предварительное сравнение результатов тестирования Ryzen 7 4800H и Core i7-9750H показывает, что AMD удалось ликвидировать отставание от Intel. В однопоточном тесте Cinebench R20 превосходство составляет 5%, а в многопоточном тесте R20 прирост производительности относительно конкурента насчитывает уже 46%. В 3DMark Fire Strike Physics превосходство составило 39%, а в Premiere Pro кодирование выполняется на 25% быстрее.

Как мы видим по предварительным результатам тестирования, AMD всерьез собираются покончить с гегемонией Intel в мобильном секторе. Именно поэтому в Intel решили пораньше обнародовать информацию о своих 10-нанометровых процессорах Comet Lake-H.

На CES уже представлено большое количество ноутбуков с новыми чипами, включая Asus Zephyrus G14, Asus Zephyrus G15, Asus TUF A15/A17, Lenovo Yoga Slim 7 и Dell G5 15 Special Edition, еще более 100 моделей ожидается на протяжении года. Нам уже не терпится вживую "пообщаться" с новыми чипами AMD и протестировать их во всевозможных бенчмарках и как только нам удастся это сделать, мы обязательно поделимся результатами с вами!