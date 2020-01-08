Сравнив один ноутбук с Ryzen 7 4800U с ноутбуком на Core i7-1065G7, мы все еще не можем видеть полной картины и наверняка утверждать что либо о производительности новых процессоров AMD. В будущем мы протестируем больше моделей и сможем делать более точные выводы.

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AMD представила 3 поколение мобильных процессоров Ryzen, которые призваны напрямую соперничать с чипами Intel 10 поколения Core U-серии и Coffee Lake-H 9 поколения. Новые 7-нанометровые процессоры представлены множеством моделей: начиная от четырехъядерного Ryzen 3 4300U и вплоть до восьмиядерного Ryzen 7 4800U, а также 45-Вт Ryzen 7 4800H, дебют которого состоится в составе игрового ноутбука от Dell. Если верить собственным бенчмаркам AMD, Ryzen 7 4800U превосходит Intel Core i7-1065G7 на 90% и 28% в многопоточном тесте CineBench R20 и 3DMark Time Spy соответственно.

У нас нет абсолютно никаких сомнений в том, что Ryzen 7 4800U получился отличным, но в любом случае никогда не стоит воспринимать всерьез результаты бенчмарков, которые предоставляет сам производитель процессора. Во-первых, производители славятся предрасположенностью в показе более выгодных результатов в первую очередь. Во-вторых, разница в производительности двух ноутбуков с одним и тем же процессором может быть очень большой, а значит заявленные 90% вполне могли получиться при сравнении лучшего экземпляра с Ryzen 7 4800U и наихудшего с Core i7-1065G7. Одним словом, реальная производительность купленного вами ноутбука может отличаться от заявленной производителем процессора.

Для примера, мы привели таблицу с результатами тестирования двух ноутбуков в CineBench, оба из которых обладают Ryzen 7 3700U (Dell Inspiron 15 5585, HP Envy x360 13) и двух ноутбуков на Core i7-1065G7 (Microsoft Surface Laptop 3 15, Razer Blade Stealth GTX Max-Q). Разница в многопоточной производительности между ноутбуками Dell и HP на Ryzen составляет практически 50%, в то время как у моделей Microsoft и Razer на Intel разброс составляет около 47%. Как видите, реальная производительность Ryzen 7 3700U и Core i7-1065G7 сильно зависит от того ноутбука в котором они установлены.

AMD, вполне естественно, не уточняли, какие именно ноутбуки на Ryzen 7 4800U они использовали для сравнения с Core i7-1065G7; если говорить о Ryzen 7 4800U, то вероятно был использован предпродажный образец. По нашему опыту, предпродажные и внутрифабричные образцы отличаются по уровню производительности от потребительских версий продуктов на рынке. В ближайшее время вы увидите много сравнений, процентов и цифр от самых разных производителей, включая Intel, Nvidia AMD, но мы призываем вас быть бдительными и воспринимать эту информацию с долей скептицизма.