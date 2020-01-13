CES 2020 | Ультратонкий MSI GS66 стал толще и тяжелее во имя производительности и прочности
Одна из самых серьезных претензий к старому GS65 – его гнущийся корпус. Несмотря на тонкость и легкость GS65, MSI перегнула палку, из-за чего пострадала прочность конструкции устройства. Конкурирующие ультратонкие ноутбуки, такие как Razer Blade 15, Dell Alienware m15 или Asus Zephyrus S ощущаются в руках как более крепкие и обладающие куда лучшей сборкой устройства.
MSI решила эту проблему непосредственно в новом GS66. Модернизированный корпус стал немного толще (2 см против 1.75 см) и тяжелее (2 кг против 1.9 кг), чем GS65. Кроме того, новая модель получила более тонкие лопасти вентилятора (0.1 мм против 0.2 мм), для увеличения воздушного потока на 10%, и более толстый каркас, который менее подвержен деформации. Во время краткого знакомства с демонстрационным устройством GS66 уже можно было ощутить увеличение веса и размера по сравнению с GS65. Тем не менее GS66 определенно производит более сильное первое впечатление, чем его предшественник. Обратите внимание, что Razer Blade 15 тоньше данной новинки на 1.78 см.
Помимо изменений размеров и комплектующих системы охлаждения, GS66 получит процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake-H, дисплей с частотой 300 Гц 1080p и обновленную клавиатуру SteelSeries с более глубоким ходом клавиш (2.5 мм по сравнению с ~2.2 мм на GS65). Новая клавиатура на демонстрационном устройстве по ощущениям была мягче, чем клавиши GS65, но мы протестируем ее еще раз во время обзора конечного розничного продукта.
Подобно HP с ее Spectre x360 15, MSI в ближайшие несколько месяцев выпустит GS66 с «новейшей графикой серии Nvidia GeForce». Производитель не уточняет, какие именно модели GeForce будут использованы, а это означает, что, скорее всего, речь идет о следующем поколении графических процессоров GeForce.
Источник(и)
MSI