У MSI GS66 есть странная особенность, о которой мы не можем молчать
MSI показала игровой ноутбук GS66 Stealth еще на CES 2020. Модель получила обновленный дизайн, свежую аппаратную начинку и улучшенную производительность. Клавиатура также была переработана - в частности ее раскладка.
Правда, одно из нововведений нас поставило в тупик: для увеличения яркости дисплея служит клавиша F10, тогда как расположенная справа от нее F11 отвечает за снижение яркости. То есть, вопреки логике и устоявшимся традициям производитель попросту поменял местами назначение этих клавиш - буквально у всех ноутбуков клавиша справа отвечает за увеличение яркости, тогда как клавиша слева - за снижение.
Да, по факту это мелочь, но она точно будет раздражать множество пользователей. Представьте, если бы то же самое сделали с клавишами регулировки громкости. Даже у других моделей MSI, в частности Modern 15, клавиши располагаются в логически верном порядке.
Тем не менее, по остальным параметрам GS66 стал достойным наследником GS65. Больше подробностей вы можете узнать в нашем обзоре.