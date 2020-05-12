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У MSI GS66 есть странная особенность, о которой мы не можем молчать

Клавиши яркости у MSI GS66 расположены довольно странно
Клавиши яркости у MSI GS66 расположены довольно странно
Нажмите кнопку справа чтобы уменьшить яркость или клавишу слева, чтобы увеличить ее . Стоп, что?
Allen Ngo | 12/05/2020
Comet Lake ноутбуки игры MSI

MSI показала игровой ноутбук GS66 Stealth еще на CES 2020. Модель получила обновленный дизайн, свежую аппаратную начинку и улучшенную производительность. Клавиатура также была переработана - в частности ее раскладка.

Правда, одно из нововведений нас поставило в тупик: для увеличения яркости дисплея служит клавиша F10, тогда как расположенная справа от нее F11 отвечает за снижение яркости. То есть, вопреки логике и устоявшимся традициям производитель попросту поменял местами назначение этих клавиш - буквально у всех ноутбуков клавиша справа отвечает за увеличение яркости, тогда как клавиша слева - за снижение.

Да, по факту это мелочь, но она точно будет раздражать множество пользователей. Представьте, если бы то же самое сделали с клавишами регулировки громкости. Даже у других моделей MSI, в частности Modern 15, клавиши располагаются в логически верном порядке.

Тем не менее, по остальным параметрам GS66 стал достойным наследником GS65. Больше подробностей вы можете узнать в нашем обзоре.

Dell XPS 13 9300. Верный порядок клавиш регулировки яркости
Dell XPS 13 9300. Верный порядок клавиш регулировки яркости
Microsoft Surface Laptop 3. Верный порядок клавиш регулировки яркости
Microsoft Surface Laptop 3. Верный порядок клавиш регулировки яркости
MSI GS66. Контринтуитивное расположение клавиш регулировки яркости
MSI GS66. Контринтуитивное расположение клавиш регулировки яркости

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Allen Ngo, 2020-05-12 (Update: 2020-05-12)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 