У MSI GS66 есть странная особенность, о которой мы не можем молчать

Нажмите кнопку справа чтобы уменьшить яркость или клавишу слева, чтобы увеличить ее . Стоп, что?

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MSI показала игровой ноутбук GS66 Stealth еще на CES 2020. Модель получила обновленный дизайн, свежую аппаратную начинку и улучшенную производительность. Клавиатура также была переработана - в частности ее раскладка.

Правда, одно из нововведений нас поставило в тупик: для увеличения яркости дисплея служит клавиша F10, тогда как расположенная справа от нее F11 отвечает за снижение яркости. То есть, вопреки логике и устоявшимся традициям производитель попросту поменял местами назначение этих клавиш - буквально у всех ноутбуков клавиша справа отвечает за увеличение яркости, тогда как клавиша слева - за снижение.

Да, по факту это мелочь, но она точно будет раздражать множество пользователей. Представьте, если бы то же самое сделали с клавишами регулировки громкости. Даже у других моделей MSI, в частности Modern 15, клавиши располагаются в логически верном порядке.

Тем не менее, по остальным параметрам GS66 стал достойным наследником GS65. Больше подробностей вы можете узнать в нашем обзоре.