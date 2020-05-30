MSI добавит поддержку AMD Zen 3 для своих материнских плат с чипсетами B450 и X470
В последнее время в Интернете только и говорят, что о чипсете B450 и сокете AM4. "Виновником" популяризации этой темы стала сама AMD, которая хотела отказаться от поддержки новых процессоров на чипсетах 400-й серии, но под давлением сообщества компания сдалась и пообещала не огорчать владельцев соответствующих материнских плат.
И вот, теперь и в MSI подтвердили, что их материнские платы с чипсетами AMD 400-й серии в будущем получат поддержку процессоров на архитектуре Zen 3. Представители компании заявили об этом в видео на YouTube, уточнив, что поддержка будет добавлена с помощью обновления прошивки BIOS.
Что интересно, у MSI поддержка появится на стандартных и MAX-платах, но производитель добавляет, что между ними будут отличия. Дело в том, что у MAX-плат установлены 32-мегабайтные микросхемы BIOS, в то время как у стандартных плат - 16-мегабайтные. В случае микросхемы на 32 МБ добавить поддержку новых процессоров легко, а вот у 16-МБ придется урезать поддержку старых процессоров. При этом точный список пока не разглашается.