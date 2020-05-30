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MSI добавит поддержку AMD Zen 3 для своих материнских плат с чипсетами B450 и X470

Процессоры AMD Zen 3 будут работать на платах MSI с чипсетами 400-й серии (Изображение: AMD)
Процессоры AMD Zen 3 будут работать на платах MSI с чипсетами 400-й серии (Изображение: AMD)
В MSI официально подтвердили, что их материнские платы на 400-х чипсетах AMD будут совместимы с настольными процессорами Zen 3.
Alex Alderson | 30/05/2020
AMD Zen 3 (Vermeer) компьютеры MSI

В последнее время в Интернете только и говорят, что о чипсете B450 и сокете AM4. "Виновником" популяризации этой темы стала сама AMD, которая хотела отказаться от поддержки новых процессоров на чипсетах 400-й серии, но под давлением сообщества компания сдалась и пообещала не огорчать владельцев соответствующих материнских плат.

И вот, теперь и в MSI подтвердили, что их материнские платы с чипсетами AMD 400-й серии в будущем получат поддержку процессоров на архитектуре Zen 3. Представители компании заявили об этом в видео на YouTube, уточнив, что поддержка будет добавлена с помощью обновления прошивки BIOS.

Что интересно, у MSI поддержка появится на стандартных и MAX-платах, но производитель добавляет, что между ними будут отличия. Дело в том, что у MAX-плат установлены 32-мегабайтные микросхемы BIOS, в то время как у стандартных плат - 16-мегабайтные. В случае микросхемы на 32 МБ добавить поддержку новых процессоров легко, а вот у 16-МБ придется урезать поддержку старых процессоров. При этом точный список пока не разглашается.

(Изображение: AMD на сайте MSI)

Источник(и)

YouTube на r/AMD и Hexus

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Alex Alderson, 2020-05-30 (Update: 2020-05-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 