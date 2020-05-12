Загадочный AMD Ryzen 7 Extreme Edition появился в 3DMark - потенциальный эксклюзив для Microsoft Surface?
Инсайдер Tum Apisak обнаружил результаты тестирования неизвестного процессора AMD Ryzen 7 Extreme Edition в базе данных 3DMark. Запись в рейтинге позволяет узнать некоторые подробности о новом члене семейства Renoir: 8 ядер, 16 потоков и базовая частота в 1.8 ГГц. Максимальная частота для данного чипа составляет 4.3 ГГц (4291 МГц).
Если взглянуть на уже известные модели процессоров AMD Ryzen 4000, то ближе всех к загадочному Ryzen 7 Extreme Edition расположился Ryzen 7 4800U, а отличие состоит лишь в дополнительных 100 МГц по максимальной рабочей частоте. Уровень TDP у нового процессора, скорее всего, будет аналогичным.
Благодаря такому набору характеристик, AMD Ryzen 7 Extreme Edition станет отличным вариантом для тонкого, компактного и легкого, но производительного ноутбука - на ум сразу приходит Microsoft Surface. Дело в том, что ранее AMD уже ранее выпускала эксклюзивный процессор для Micrisift - Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition. Правда, наименование в AMD выбрали не совсем удачно, ведь сочетание "Extreme Edition" уже ранее использовалось компанией Intel.