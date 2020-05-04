AMD Ryzen 7 4800U в ноутбуке Lenovo Yoga Slim 7 обошел Intel Core i7-1065G7 и почти догнал Core i7-10750H по результатам тестов 3DMark Fire Strike

Процессор AMD Ryzen 7 4800U в ноутбуке Lenovo Yoga Slim 7 выдает отличные результаты в 3DMark Fire Strike Physics. Чипу Renoir удалось выбить 17578 баллов, что гораздо больше, чем у Intel Core i7-1065G7 семейства Ice Lake и практически на одном уровне с Intel Core i7-10750H семейства Comet Lake.

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Результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 4800U в составе ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 обнаружились в таблице результатов бенчмарка 3DMark Fire Strike. Ранее упомянутый процессор уже всплывал в том же рейтинге с невероятной оценкой в 18588 баллов, но модель ноутбука тогда была неизвестна. В этот раз мы точно знаем, что чип AMD был установлен в Lenovo Yoga Slim 7, оперативная память которого работала с эффективной частотой 4266 МГц.

Выбрать конкретного оппонента для AMD Ryzen 7 4800U довольно сложно. К примеру, ранее мы сравнивали этот чип Renoir с Intel Core i9-9880H, так как у него тоже 8 ядер и 16 потоков. Если же сравнивать по уровню TDP (не беря во внимание то, как Intel указывают эту цифру), то соперником 15-Вт Ryzen 7 4800U выступает 15-Вт Intel Core i7-1065G7. В последнем случае все просто и понятно: Renoir сокрушает указанную модель семейства Ice Lake в Fire Strike Physics за счет большего количества ядер/потоков.

Свое сравнение производительности провел и популярный нынче пользователь Twitter с ником _rogame: AMD Ryzen 7 4800U боролся с неизвестным чипом семейства Tiger Lake-U, Ryzen 9 4900HS и 45-Вт Core i7-10750H семейства Comet Lake. Оценка Ryzen 7 4800U максимально близка к таковой у i7-10750H. Однако, энергопотребление здесь становится более серьезным фактором: чип Ryzen 4000 в Lenovo Yoga Slim 7 обладает встроенной видеокартой, а Core i7-10750H в посте _rogame работает совместно с 15-Вт Nvidia GeForce MX350. Кроме того, в нашей базе данных также есть результаты тестов i7-10750H на борту Acer Predator Triton 500 в паре с RTX 2060: 17703 балла.

Мы включили результаты тестов в небольшую сравнительную таблицу. Как видим, AMD Ryzen 7 4800U в Lenovo Yoga Slim способен выбивать высокие оценки в бенчмарках, не поджарив при этом внутренности ноутбука. Новый Intel Core i7-10875H, что также содержит 8 ядер и 16 потоков, выдает более высокий результат в Fire Strike Physics, но TDP у него составляет 45 Вт, что несравнимо больше, чем у AMD.