AMD Ryzen 7 4800U в ноутбуке Lenovo Yoga Slim 7 обошел Intel Core i7-1065G7 и почти догнал Core i7-10750H по результатам тестов 3DMark Fire Strike
Результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 4800U в составе ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 обнаружились в таблице результатов бенчмарка 3DMark Fire Strike. Ранее упомянутый процессор уже всплывал в том же рейтинге с невероятной оценкой в 18588 баллов, но модель ноутбука тогда была неизвестна. В этот раз мы точно знаем, что чип AMD был установлен в Lenovo Yoga Slim 7, оперативная память которого работала с эффективной частотой 4266 МГц.
Выбрать конкретного оппонента для AMD Ryzen 7 4800U довольно сложно. К примеру, ранее мы сравнивали этот чип Renoir с Intel Core i9-9880H, так как у него тоже 8 ядер и 16 потоков. Если же сравнивать по уровню TDP (не беря во внимание то, как Intel указывают эту цифру), то соперником 15-Вт Ryzen 7 4800U выступает 15-Вт Intel Core i7-1065G7. В последнем случае все просто и понятно: Renoir сокрушает указанную модель семейства Ice Lake в Fire Strike Physics за счет большего количества ядер/потоков.
Свое сравнение производительности провел и популярный нынче пользователь Twitter с ником _rogame: AMD Ryzen 7 4800U боролся с неизвестным чипом семейства Tiger Lake-U, Ryzen 9 4900HS и 45-Вт Core i7-10750H семейства Comet Lake. Оценка Ryzen 7 4800U максимально близка к таковой у i7-10750H. Однако, энергопотребление здесь становится более серьезным фактором: чип Ryzen 4000 в Lenovo Yoga Slim 7 обладает встроенной видеокартой, а Core i7-10750H в посте _rogame работает совместно с 15-Вт Nvidia GeForce MX350. Кроме того, в нашей базе данных также есть результаты тестов i7-10750H на борту Acer Predator Triton 500 в паре с RTX 2060: 17703 балла.
Мы включили результаты тестов в небольшую сравнительную таблицу. Как видим, AMD Ryzen 7 4800U в Lenovo Yoga Slim способен выбивать высокие оценки в бенчмарках, не поджарив при этом внутренности ноутбука. Новый Intel Core i7-10875H, что также содержит 8 ядер и 16 потоков, выдает более высокий результат в Fire Strike Physics, но TDP у него составляет 45 Вт, что несравнимо больше, чем у AMD.
|AMD Ryzen 7 4800U
|Core i9-9880H
|Core i7-10750H
|Core i7-10875H
|Core i7-1065G7
|Ядра/потоки/TDP
|8/16/15 Вт
|8/16/45 Вт
|6/12/45 Вт
|8/16/45 Вт
|4/8/15 Вт
|Оценка Fire Strike Physics
|17578 баллов (Lenovo Yoga Slim)
|17729 баллов (сред.)
|17703 балла (сред.)
|21426 баллов (сред)
|11097 баллов (сред.)