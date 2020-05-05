Планы Lenovo по обновлению линейки ThinkPad попали в сеть: доступные P15v/T15p, X12/X1 Nano и X1 Titanium на чипах Intel Tiger Lake
Утечки планов производителей по выпуску свежих моделей - это всегда хорошо. Именно таким образом нам и удалось узнать о грядущих ThinkPad 2020 года.
Презентация в формате PDF - именно в такой форме поступила утечка - не дает описания характеристик будущих моделей. Зато мы теперь знаем, какие новинки можно ожидать в линейке ThinkPad 2020.
Lenovo ThinkPad P: новая схема наименований, доступные модели
Ноутбуки ThinkPad P-серии - это одни из самых мощных моделей от Lenovo. Их главными соперниками являются рабочие станции Dell Precision и HP ZBook. Однако, в отличие от своих собратьев, P-серия пока не получила обновления в этом году. Тем не менее, уже в июле мы должны увидеть новые модели данной линейки в продаже.
Как и все новые ThinkPad (за исключением X1), представители P-серии получили новую схему наименований: Lenovo ThinkPad P15 станет наследником ThinkPad P53, в то время как Lenovo ThinkPad P17 продолжит дело ThinkPad P73.
Кроме того, P-серия в этом году будет расширена: Lenovo выпустит ThinkPad P15v – более доступную модель, которая по характеристикам будет уступать ThinkPad P15. Вдобавок, ThinkPad P15v еще и получит двойника из T-серии - ThinkPad T15p. Разница между моделями будет сводится к используемой видеокарте.
Все будущие ThinkPad P-серии, а также ThinkPad X1 Extreme Gen 3 и ThinkPad P1 Gen 3 будут работать на процессорах Intel Comet Lake-H - вариантов на AMD не предусмотрено.
Intel Tiger Lake: новые 10-нм чипы дебютируют в серии ThinkPad X1
В планах производителя также упоминаются неанонсированные на данный момент продукты, которые будут выпущены позже в 2020 году: Lenovo ThinkPad X1 Titanium, ThinkPad X1 Nano и ThinkPad X12.
К сожалению, никаких подробностей мы о них не знаем. Точно можно говорить лишь о том, что одна из упомянутых моделей будет планшетом-трансформером с поддержкой стилуса на манер ThinkPad X1 Tablet. Объединяют все три модели процессоры: здесь будут использоваться чипы семейства Intel Tiger Lake, выполненные по 10-нм техпроцессу.
Модели X-серии, если верить презентации, появятся в октябре 2020 года.