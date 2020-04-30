Lenovo IdeaPad 3 на процессорах AMD Ryzen 4000 стоит всего $400
Вслед за IdeaPad 5, Lenovo решила перевести на процессоры AMD Renoir и более доступную линейку IdeaPad 3. Модель в 14 и 15 дюймах уже начала появляться в продаже в Европе. Правда, характеристики IdeaPad 3 на Renoir пока внесены не на всех региональных сайтах Lenovo.
Как бы там ни было, модели IdeaPad 3 14ARE05 и IdeaPad 3 15ARE05 уже появились на сайте одного из регистраторов.
Стартовая стоимость IdeaPad 3 составляет €369.00 (что примерно соответствует $400). Однако, стоит понимать, что за озвученную цену вы сможете приобрести 14-дюймовую версию модели на Ryzen 3 4300U без Windows 10. В то же время, конфигурация с Ryzen 7 4700U, 8 ГБ ОЗУ, 1080p дисплеем и лицензионной Windows 10 обойдется в €609.00.
Lenovo, конечно же, продают IdeaPad 3 и с процессорами Intel Comet Lake-U. Пока что не совсем ясно, в каких именно регионах появится эта бюджетная модель, но неточности на сайте Lenovo UK дают понять, что за границы Великобритании ноутбук попадет cо 100% вероятностью.