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Lenovo IdeaPad 3 на процессорах AMD Ryzen 4000 стоит всего $400

Lenovo IdeaPad 3: Renoir задешево (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad 3: Renoir задешево (Изображение: Lenovo)
Недавно Lenovo выпустила доступный IdeaPad 5 с процессорами Ryzen 4000, а сегодня компания представила еще более народный IdeaPad 3. Модель будет доступна в 14- и 15-дюймовом исполнении с процессорами вплоть до Ryzen 7 4700U, а стартовая цена составит всего $400.
Alex Alderson | 30/04/2020
AMD Renoir ноутбуки

Вслед за IdeaPad 5, Lenovo решила перевести на процессоры AMD Renoir и более доступную линейку IdeaPad 3. Модель в 14 и 15 дюймах уже начала появляться в продаже в Европе. Правда, характеристики IdeaPad 3 на Renoir пока внесены не на всех региональных сайтах Lenovo.

Как бы там ни было, модели IdeaPad 3 14ARE05 и IdeaPad 3 15ARE05 уже появились на сайте одного из регистраторов.

Новый IdeaPad 3 15 появился на сайте Lenovo UK (частично) (Изображение: Google)
Новый IdeaPad 3 15 появился на сайте Lenovo UK (частично) (Изображение: Google)
Там же объявился IdeaPad 3 14 (Изображение: Google)
Там же объявился IdeaPad 3 14 (Изображение: Google)

Стартовая стоимость IdeaPad 3 составляет €369.00 (что примерно соответствует $400). Однако, стоит понимать, что за озвученную цену вы сможете приобрести 14-дюймовую версию модели на Ryzen 3 4300U без Windows 10. В то же время, конфигурация с Ryzen 7 4700U, 8 ГБ ОЗУ, 1080p дисплеем и лицензионной Windows 10 обойдется в €609.00.

Lenovo, конечно же, продают IdeaPad 3 и с процессорами Intel Comet Lake-U. Пока что не совсем ясно, в каких именно регионах появится эта бюджетная модель, но неточности на сайте Lenovo UK дают понять, что за границы Великобритании ноутбук попадет cо 100% вероятностью.

Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad 3 14ARE05 (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad 3 14ARE05 (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad 3 14ARE05 (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad 3 14ARE05 (Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Lenovo (1) (2) (3) (4)

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Alex Alderson, 2020-04-30 (Update: 2020-04-30)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 