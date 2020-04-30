Lenovo IdeaPad 3 на процессорах AMD Ryzen 4000 стоит всего $400

Недавно Lenovo выпустила доступный IdeaPad 5 с процессорами Ryzen 4000, а сегодня компания представила еще более народный IdeaPad 3. Модель будет доступна в 14- и 15-дюймовом исполнении с процессорами вплоть до Ryzen 7 4700U, а стартовая цена составит всего $400.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Вслед за IdeaPad 5, Lenovo решила перевести на процессоры AMD Renoir и более доступную линейку IdeaPad 3. Модель в 14 и 15 дюймах уже начала появляться в продаже в Европе. Правда, характеристики IdeaPad 3 на Renoir пока внесены не на всех региональных сайтах Lenovo.

Как бы там ни было, модели IdeaPad 3 14ARE05 и IdeaPad 3 15ARE05 уже появились на сайте одного из регистраторов.