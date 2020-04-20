Lenovo IdeaPad Gaming 3 - один из самых дешевых ноутбуков с процессорами Intel 10 поколения
Если ценники новых Legion кому-то кажутся неподъемными, то доступные IdeaPad по-прежнему могут порадовать покупателей современной начинкой не преодолевая отметку в $1000. Под современной начинкой на этот раз понимаются процессоры Intel 10 поколения и новая видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.
Помимо топового Legion 7 и среднеуровневого Legion 5, Lenovo также представила бюджетный ноутбук IdeaPad Gaming 3. Новинка пришла на смену 15.6-дюймовому IdeaPad L340, с выхода которого еще не прошло и года.
Свежая модель получила новый дизайн со скошенными углыми, увеличенный на 30% тачпад и клавиатуру с подсветкой и глубиной хода клавиш в 1.5 мм. Набор портов практически не изменился. Прошлогодний процессор Intel Coffee Lake-H и Nvidia GTX 1650 в текущей модели заменены на чип Intel Comet Lake-H и новую GTX 1650 Ti - прирост производительности должен быть довольно ощутимый.
В продажу IdeaPad Gaming поступит в мае по цене $730. Новинка станет прямым конкурентом таких недорогих моделей, как HP Pavilion 15 Gaming и Acer Nitro 5.
|Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
|Lenovo IdeaPad L340-15
|Процессор
|Intel Core i5 - Core i7-10750H 10 поколения
|Intel Core i5 - Core i7-9750H 9 поколения
|Видеокарта
|Вплоть до GeForce GTX 1650 Ti
|Вплоть до GeForce GTX 1650
|ОЗУ
|8 - 16 ГБ DDR4-2666 с возможностью апгрейда
|8 - 16 ГБ DDR4-2400 с возможностью апгрейда
|Дисплей
|15.6 дюймов FHD IPS 60/120 Гц, 250 нит
|15.6-дюймов FHD IPS 60 Гц
|Набор портов
|2x USB Type-A, 1x USB Type-C, HDMI, RJ-45, аудио разъем, Kensington Lock
|2x USB Type-A, 1x USB Type-C, HDMI, RJ-45, аудио разъем
|Веб-камера
|Над дисплеем, со шторкой
|Над дисплеем, без шторки
|Батарея
|неизвестно
|45 Вт⋅ч
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6 с Bluetooth 5
|Wi-Fi 5 с Bluetooth 4.2
|Размеры
|359 x 249.6 x 24.9 м
|363 x 254.6 x 23.9 мм
|Вес
|2.2+ кг
|2.1+ кг
Источник(и)
Lenovo