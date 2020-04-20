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Lenovo IdeaPad Gaming 3 - один из самых дешевых ноутбуков с процессорами Intel 10 поколения

Lenovo IdeaPad Gaming 3 доступен каждому (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad Gaming 3 доступен каждому (Изображение: Lenovo)
Если ценники новых Legion кому-то кажутся неподъемными, то доступные IdeaPad по-прежнему могут порадовать покупателей современной начинкой не преодолевая отметку в $1000. Под современной начинкой на этот раз понимаются процессоры Intel 10 поколения и новая видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.
Allen Ngo | 20/04/2020
Comet Lake игры Geforce ноутбуки

Помимо топового Legion 7 и среднеуровневого Legion 5, Lenovo также представила бюджетный ноутбук IdeaPad Gaming 3. Новинка пришла на смену 15.6-дюймовому IdeaPad L340, с выхода которого еще не прошло и года.

Свежая модель получила новый дизайн со скошенными углыми, увеличенный на 30% тачпад и клавиатуру с подсветкой и глубиной хода клавиш в 1.5 мм. Набор портов практически не изменился. Прошлогодний процессор Intel Coffee Lake-H и Nvidia GTX 1650 в текущей модели заменены на чип Intel Comet Lake-H и новую GTX 1650 Ti - прирост производительности должен быть довольно ощутимый.

В продажу IdeaPad Gaming поступит в мае по цене $730. Новинка станет прямым конкурентом таких недорогих моделей, как HP Pavilion 15 Gaming и Acer Nitro 5.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15Lenovo IdeaPad L340-15
ПроцессорIntel Core i5 - Core i7-10750H 10 поколенияIntel Core i5 - Core i7-9750H 9 поколения
ВидеокартаВплоть до GeForce GTX 1650 TiВплоть до GeForce GTX 1650
ОЗУ8 - 16 ГБ DDR4-2666 с возможностью апгрейда8 - 16 ГБ DDR4-2400 с возможностью апгрейда
Дисплей15.6 дюймов FHD IPS 60/120 Гц, 250 нит15.6-дюймов FHD IPS 60 Гц
Набор портов2x USB Type-A, 1x USB Type-C, HDMI, RJ-45, аудио разъем, Kensington Lock2x USB Type-A, 1x USB Type-C, HDMI, RJ-45, аудио разъем
Веб-камераНад дисплеем, со шторкойНад дисплеем, без шторки
Батареянеизвестно 45 Вт⋅ч
Wi-FiWi-Fi 6 с Bluetooth 5Wi-Fi 5 с Bluetooth 4.2
Размеры359 x 249.6 x 24.9 м363 x 254.6 x 23.9 мм
Вес2.2+ кг2.1+ кг
 

Источник(и)

Lenovo

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Allen Ngo, 2020-04-20 (Update: 2020-04-20)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 