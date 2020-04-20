Lenovo IdeaPad Gaming 3 - один из самых дешевых ноутбуков с процессорами Intel 10 поколения

Если ценники новых Legion кому-то кажутся неподъемными, то доступные IdeaPad по-прежнему могут порадовать покупателей современной начинкой не преодолевая отметку в $1000. Под современной начинкой на этот раз понимаются процессоры Intel 10 поколения и новая видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.

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Помимо топового Legion 7 и среднеуровневого Legion 5, Lenovo также представила бюджетный ноутбук IdeaPad Gaming 3. Новинка пришла на смену 15.6-дюймовому IdeaPad L340, с выхода которого еще не прошло и года.

Свежая модель получила новый дизайн со скошенными углыми, увеличенный на 30% тачпад и клавиатуру с подсветкой и глубиной хода клавиш в 1.5 мм. Набор портов практически не изменился. Прошлогодний процессор Intel Coffee Lake-H и Nvidia GTX 1650 в текущей модели заменены на чип Intel Comet Lake-H и новую GTX 1650 Ti - прирост производительности должен быть довольно ощутимый.

В продажу IdeaPad Gaming поступит в мае по цене $730. Новинка станет прямым конкурентом таких недорогих моделей, как HP Pavilion 15 Gaming и Acer Nitro 5.