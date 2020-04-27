Notebookcheck

Стартовали продажи Lenovo IdeaPad 5: AMD Ryzen 5 4500U за $649.99, более доступный вариант на Ryzen 3 4300U для некоторых стран

Ноутбук Lenovo IdeaPad на Ryzen 4000 доступен для покупки (Изображение: Lenovo)
Ноутбук Lenovo IdeaPad на Ryzen 4000 доступен для покупки (Изображение: Lenovo)
Lenovo открыла продажи ноутбука IdeaPad 5 с процессорами Ryzen 4000 от AMD. Стоимость 14-дюймовой модели на AMD Ryzen 5 4500U стартует с $649.99. Доступна и более дешевая версия на Ryzen 3 4300U за $500. К сожалению, младшая конфигурация будет доступна не во всех регионах.
Daniel R Deakin | 27/04/2020
Chinese Tech ноутбуки бизнес AMD Zen Ryzen (Zen) Renoir

На официальном интернет-магазине Lenovo продолжают появляться все новые и новые ноутбуки с популярными и горячо ожидаемыми процессорами AMD Ryzen 4000 “Renoir”. Прямо сейчас в США для покупки доступны уже две модели:  14-дюймовый IdeaPad 5 на Ryzen 5 4500U за $649.99 и его 15.6-дюймовая версия $689.99. В обеих версиях модели установлено 8 ГБ оперативной памяти, но у 15.6-дюймового Lenovo IdeaPad 5 более емкий SSD: 512 ГБ против 256 ГБ.

В Европе у пользователей есть выбор между старшей и младшей конфигурацией Lenovo IdeaPad 5 15, которые оснащаются шестиядерным Ryzen 5 4500U и четырехъядерным Ryzen 5 4300U соответственно. Помимо количества ядер, эти процессоры Renoir отличаются объемом кэш-памяти (8 МБ против 4 МБ) и рабочими частотами (2.3-4.0 ГГц против 2.7-3.7 ГГц). В целом, мы считаем, что топовая версия на Ryzen 5 4500U будет наиболее выгодной для покупателей.

Почему так? За свои $674, Lenovo IdeaPad 5 15 на AMD Ryzen 5 4500U не только имеет больше памяти (8 ГБ против 4 ГБ) и более емкий SSD (256 ГБ против 128 ГБ), но также более качественный дисплей (IPS против TN) и даже оснащается сканером отпечатков пальцев. Конфигурация на AMD Ryzen 3 4300U, тем не менее, дешевле: $500.

Новый Lenovo IdeaPad 5 на AMD (Изображение: Lenovo US)
Новый Lenovo IdeaPad 5 на AMD (Изображение: Lenovo US)

Источник(и)

Lenovo (US/UK/Germany)

Ещё по теме

Lenovo Legion 7 позволит обуздать разгон всем и каждому (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 7 пришел на смену Legion Y740: испарительная камера, разгон и андервольт из коробки 20/04/2020
Lenovo IdeaPad Gaming 3 доступен каждому (Изображение: Lenovo)
Lenovo IdeaPad Gaming 3 - один из самых дешевых ноутбуков с процессорами Intel 10 поколения 20/04/2020
Новый Lenovo A7 (Изображение: Twitter)
Lenovo A7 - современный смартфон со съемной батареей 15/04/2020
В Lenovo явно впечатлились мощью Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U. (Изображение: AMD)
Процессоры Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U готовятся задать жару Intel и в Lenovo этому рады 13/04/2020
Lenovo все-таки умеют признавать свои ошибки (Изображение: Lenovo)
Lenovo тихо и незаметно изменила характеристики ThinkPad X1 Extreme Gen 2 на своих сайтах 10/04/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Стартовали продажи Lenovo IdeaPad 5: AMD Ryzen 5 4500U за $649.99, более доступный вариант на Ryzen 3 4300U для некоторых стран
Daniel R Deakin, 2020-04-27 (Update: 2020-04-27)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 