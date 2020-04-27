Стартовали продажи Lenovo IdeaPad 5: AMD Ryzen 5 4500U за $649.99, более доступный вариант на Ryzen 3 4300U для некоторых стран

Lenovo открыла продажи ноутбука IdeaPad 5 с процессорами Ryzen 4000 от AMD. Стоимость 14-дюймовой модели на AMD Ryzen 5 4500U стартует с $649.99. Доступна и более дешевая версия на Ryzen 3 4300U за $500. К сожалению, младшая конфигурация будет доступна не во всех регионах.

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На официальном интернет-магазине Lenovo продолжают появляться все новые и новые ноутбуки с популярными и горячо ожидаемыми процессорами AMD Ryzen 4000 “Renoir”. Прямо сейчас в США для покупки доступны уже две модели: 14-дюймовый IdeaPad 5 на Ryzen 5 4500U за $649.99 и его 15.6-дюймовая версия $689.99. В обеих версиях модели установлено 8 ГБ оперативной памяти, но у 15.6-дюймового Lenovo IdeaPad 5 более емкий SSD: 512 ГБ против 256 ГБ.

В Европе у пользователей есть выбор между старшей и младшей конфигурацией Lenovo IdeaPad 5 15, которые оснащаются шестиядерным Ryzen 5 4500U и четырехъядерным Ryzen 5 4300U соответственно. Помимо количества ядер, эти процессоры Renoir отличаются объемом кэш-памяти (8 МБ против 4 МБ) и рабочими частотами (2.3-4.0 ГГц против 2.7-3.7 ГГц). В целом, мы считаем, что топовая версия на Ryzen 5 4500U будет наиболее выгодной для покупателей.

Почему так? За свои $674, Lenovo IdeaPad 5 15 на AMD Ryzen 5 4500U не только имеет больше памяти (8 ГБ против 4 ГБ) и более емкий SSD (256 ГБ против 128 ГБ), но также более качественный дисплей (IPS против TN) и даже оснащается сканером отпечатков пальцев. Конфигурация на AMD Ryzen 3 4300U, тем не менее, дешевле: $500.