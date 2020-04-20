Lenovo Legion 7 пришел на смену Legion Y740: испарительная камера, разгон и андервольт из коробки
(Обновлено: Топовый Legion 7 будет выпускаться только в 15-дюймовой версии. В то же время, среднеуровневый Legion 5 выйдет как в 15, так и 17 дюймах. Legion 7 с процессорами Intel будет называться "Legion 7i" (Legion 5i для младшей модели).
По примеру MSI, Razer, Asus и Gigabyte, Lenovo также решила представить обновленную линейку игровых ноутбуков Legion 2020. Однако, в отличие от ноутбуков перечисленных производителей, в Lenovo полностью изменили дизайн новинок.
Новые 15-дюймовые Legion 5 и Legion 7 заменят предыдущие Legion Y540-15 и Legion Y740-15. В таблице ниже мы привели характеристики предыдущей и новой модели. Из заметных изменений мы видим процессор, видеокарту, 240-Гц дисплей, веб-камеру со шторкой, батарею большей емкости и меньшие габариты корпуса.
Помимо начинки изменения произошли и на программном уровне: у Legion 7 будет предустановлена специальная утилита Q Control 3.0, которая позволит выполнять разгон и андервольт. Система охлаждения ноутбука теперь содержит испарительную камеру, а новая клавиатура TrueStrike с мягким ходом клавиш (1.3 мм) и увеличенный тачпад обеспечат повышенный комфорт при вводе. Ноутбук также поддерживает технологию Nvidia Advanced Optimus. Наши собственные эксперименты с андервольтом показали, что уменьшение питающего напряжения процессора действительно может повысить производительность и снизить нагрев/энергопотребление, но стабильность при этом может быть утрачена.
Legion 7 появится в продаже с мая по цене в $1600. Тем временем, другие большие игроки рынка, вроде MSI и Asus, уже начали поставки своих свежих ноутбуков.
|Lenovo Legion 7
|Lenovo Legion Y740
|Процессор
|Core i7-10750H
Core i9-10880H, 10 поколение
|Вплоть до Core i7-9750H, 9 поколение
|Видеокарта
|Вплоть до GeForce RTX 2080 Super Max-Q
|Вплоть до GeForce RTX 2080 Max-Q
|ОЗУ
|До 32 ГБ DDR4 с возможностью апгрейда
|До 32 ГБ DDR4 с возможностью апгрейда
|Дисплей
|15.6 дюймов IPS FHD 240/144 Гц, 100% sRGB, 500 нит (400 нит HDR)
|15.6 дюймов и 17.3 дюйма, 144 Гц
|Порты
|3x USB Type-A, 2x USB Type-C (1x Thunderbolt 3), HDMI 2.0, RJ-45, аудио разъем
|3x USB Type-A, 1x Thunderbolt 3, HDMI 2.0, RJ-45, mini-DisplayPort, аудио разъем
|Веб-камера
|Над дисплеем, со шторкой
|Под дисплеем
|Батарея
|80 Вт⋅ч
|57 Вт⋅ч
|Wi-Fi
|802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5
|802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5
|Размеры
|360 x 255 x 20 мм
|362 x 265 x 25 мм (15-дюймовая модель)
|Вес
|2.1+ кг
|2.3+ кг