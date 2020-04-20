Lenovo Legion 7 пришел на смену Legion Y740: испарительная камера, разгон и андервольт из коробки

В Lenovo решили выпускать правильные игровые ноутбуки: разгон и андервольт штатными средствами, система охлаждения с испарительной камерой, множество температурных датчиков для контроля нагрева и, конечно же, Intel Core i9 десятого поколения в паре с Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q.

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(Обновлено: Топовый Legion 7 будет выпускаться только в 15-дюймовой версии. В то же время, среднеуровневый Legion 5 выйдет как в 15, так и 17 дюймах. Legion 7 с процессорами Intel будет называться "Legion 7i" (Legion 5i для младшей модели).

По примеру MSI, Razer, Asus и Gigabyte, Lenovo также решила представить обновленную линейку игровых ноутбуков Legion 2020. Однако, в отличие от ноутбуков перечисленных производителей, в Lenovo полностью изменили дизайн новинок.

Новые 15-дюймовые Legion 5 и Legion 7 заменят предыдущие Legion Y540-15 и Legion Y740-15. В таблице ниже мы привели характеристики предыдущей и новой модели. Из заметных изменений мы видим процессор, видеокарту, 240-Гц дисплей, веб-камеру со шторкой, батарею большей емкости и меньшие габариты корпуса.

Помимо начинки изменения произошли и на программном уровне: у Legion 7 будет предустановлена специальная утилита Q Control 3.0, которая позволит выполнять разгон и андервольт. Система охлаждения ноутбука теперь содержит испарительную камеру, а новая клавиатура TrueStrike с мягким ходом клавиш (1.3 мм) и увеличенный тачпад обеспечат повышенный комфорт при вводе. Ноутбук также поддерживает технологию Nvidia Advanced Optimus. Наши собственные эксперименты с андервольтом показали, что уменьшение питающего напряжения процессора действительно может повысить производительность и снизить нагрев/энергопотребление, но стабильность при этом может быть утрачена.

Legion 7 появится в продаже с мая по цене в $1600. Тем временем, другие большие игроки рынка, вроде MSI и Asus, уже начали поставки своих свежих ноутбуков.