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Lenovo Legion 7 пришел на смену Legion Y740: испарительная камера, разгон и андервольт из коробки

Lenovo Legion 7 позволит обуздать разгон всем и каждому (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 7 позволит обуздать разгон всем и каждому (Изображение: Lenovo)
В Lenovo решили выпускать правильные игровые ноутбуки: разгон и андервольт штатными средствами, система охлаждения с испарительной камерой, множество температурных датчиков для контроля нагрева и, конечно же, Intel Core i9 десятого поколения в паре с Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q.
Allen Ngo | 20/04/2020
ноутбуки игры Geforce

(Обновлено: Топовый Legion 7 будет выпускаться только в 15-дюймовой версии. В то же время, среднеуровневый Legion 5 выйдет как в 15, так и 17 дюймах. Legion 7 с процессорами Intel будет называться "Legion 7i" (Legion 5i для младшей модели).

По примеру MSI, Razer, Asus и Gigabyte, Lenovo также решила представить обновленную линейку игровых ноутбуков Legion 2020. Однако, в отличие от ноутбуков перечисленных производителей, в Lenovo полностью изменили дизайн новинок.

Новые 15-дюймовые Legion 5 и Legion 7 заменят предыдущие Legion Y540-15 и Legion Y740-15. В таблице ниже мы привели характеристики предыдущей и новой модели. Из заметных изменений мы видим процессор, видеокарту, 240-Гц дисплей, веб-камеру со шторкой, батарею большей емкости и меньшие габариты корпуса.

Помимо начинки изменения произошли и на программном уровне: у Legion 7 будет предустановлена специальная утилита Q Control 3.0, которая позволит выполнять разгон и андервольт. Система охлаждения ноутбука теперь содержит испарительную камеру, а новая клавиатура TrueStrike с мягким ходом клавиш (1.3 мм) и увеличенный тачпад обеспечат повышенный комфорт при вводе. Ноутбук также поддерживает технологию Nvidia Advanced Optimus. Наши собственные эксперименты с андервольтом показали, что уменьшение питающего напряжения процессора действительно может повысить производительность и снизить нагрев/энергопотребление, но стабильность при этом может быть утрачена.

Legion 7 появится в продаже с мая по цене в $1600. Тем временем, другие большие игроки рынка, вроде MSI и Asus, уже начали поставки своих свежих ноутбуков.

Lenovo Legion 7Lenovo Legion Y740
ПроцессорCore i7-10750H
Core i9-10880H, 10 поколение		Вплоть до Core i7-9750H, 9 поколение
ВидеокартаВплоть до GeForce RTX 2080 Super Max-QВплоть до GeForce RTX 2080 Max-Q
ОЗУДо 32 ГБ DDR4 с возможностью апгрейдаДо 32 ГБ DDR4 с возможностью апгрейда
Дисплей15.6 дюймов IPS FHD 240/144 Гц, 100% sRGB, 500 нит (400 нит HDR)15.6 дюймов и 17.3 дюйма, 144 Гц
Порты3x USB Type-A, 2x USB Type-C (1x Thunderbolt 3), HDMI 2.0, RJ-45, аудио разъем3x USB Type-A, 1x Thunderbolt 3, HDMI 2.0, RJ-45, mini-DisplayPort, аудио разъем
Веб-камераНад дисплеем, со шторкойПод дисплеем
Батарея80 Вт⋅ч57 Вт⋅ч
Wi-Fi802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5
Размеры360 x 255 x 20 мм362 x 265 x 25 мм (15-дюймовая модель)
Вес2.1+ кг2.3+ кг

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Allen Ngo, 2020-04-20 (Update: 2020-04-20)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 