Lenovo тихо и незаметно изменила характеристики ThinkPad X1 Extreme Gen 2 на своих сайтах

В Lenovo наконец признались честно, что в X1 Extreme Gen 2 установлена GeForce GTX 1650 Max-Q, а не полновесная GTX 1650, как было указано в характеристиках изначально. Пусть с момента выхода модели и прошло уже шесть месяцев, мы рады видеть, что производитель признал свою ошибку.

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Как нам удалось узнать в ходе обзора ThinkPad X1 Extreme Gen 2, Lenovo неправильно указывали характеристики ноутбука в отдельных регионах продаж. Как минимум в Германии и Великобритании производитель указывал в характеристиках модели видеокарту GeForce GTX 1650. Тем не менее, мы в ходе тестов и разбирательств с драйверами выяснили, что там все-таки установлен Max-Q вариант. Что самое интересное, видеокарта даже неверно отображалась в панели управления, но NVIDIA исправила эту ошибку в обновлении драйверов месяц назад.

Теперь и Lenovo признала свои ошибки, исправив информацию на своих веб-сайтах - сейчас почти для всех конфигураций ноутбука отображается GTX 1650 Max-Q. Почему почти? Потому что в топовом варианте модели на Британском сайте до сих пор указана GTX 1650, скорее всего опять ошибочно.