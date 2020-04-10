Lenovo тихо и незаметно изменила характеристики ThinkPad X1 Extreme Gen 2 на своих сайтах
Как нам удалось узнать в ходе обзора ThinkPad X1 Extreme Gen 2, Lenovo неправильно указывали характеристики ноутбука в отдельных регионах продаж. Как минимум в Германии и Великобритании производитель указывал в характеристиках модели видеокарту GeForce GTX 1650. Тем не менее, мы в ходе тестов и разбирательств с драйверами выяснили, что там все-таки установлен Max-Q вариант. Что самое интересное, видеокарта даже неверно отображалась в панели управления, но NVIDIA исправила эту ошибку в обновлении драйверов месяц назад.
Теперь и Lenovo признала свои ошибки, исправив информацию на своих веб-сайтах - сейчас почти для всех конфигураций ноутбука отображается GTX 1650 Max-Q. Почему почти? Потому что в топовом варианте модели на Британском сайте до сих пор указана GTX 1650, скорее всего опять ошибочно.
Изменения Lenovo внесли втихую, никак не оповещая пользователей. Точную дату изменений проследить сложно, но топовая версия с GTX 1650 на сайте появилась 5 апреля. Как бы там ни было, производитель вводил покупателей в заблуждение целых 6 месяцев. Кроме того, видеодрайвер в разделе ПО и загрузок у Lenovo не обновлялся с декабря 2019, а значит с родным драйвером X1 Extreme Gen 2 по-прежнему отображает видеокарту как GTX 1650, а не GTX 1650 Max-Q.