Lenovo начинает новое десятилетие громко: компания объявила сразу о паре десятков новых продуктов. Начиная от миниатюрной Bluetooth-мыши заканчивая действительно недешевым ThinkPad X1 Fold за $2500 – все эти устройства будут выпущены в ближайшие несколько месяцев.

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Lenovo определенно не останавливается на достигнутом. После того, как во второй половине 2019 года слухов о компании почти что не было, у нас возникло подозрение, что производитель приберег один или два больших анонса для CES 2020. Оказалось, что у Lenovo припасено гораздо больше, чем просто парочка очередных новинок.

Наиболее интересные анонсы – это ThinkBook Plus с двумя экранами, ультратонкий Legion Y740S и гибкий ThinkPad X1 Fold. Между тем, новая серия трансформеров Yoga Slim 7, по-видимому, будет конкурировать с HP Spectre x360 15 и Spectre x360 13, поскольку в новой линейке используются те же самые конфигурации процессоров и видеокарт, что и в ноутбуках HP. И, наконец, новые ноутбуки IdeaPad Chromebook в конвертируемых форм-факторах с сенсорными экранами и новейшими процессорами Intel – подойдут для учебы, удаленной работы и сотрудников малых предприятий.

А вот и полный список новых продуктов, которые выйдут на рынок позже в этом году.

Ноутбук Ducati 5

Что это? 14-дюймовый ноутбук начального уровня с процессором Core i3/i5 Ice Lake

Когда выйдет? Апрель 2020

Сколько он будет стоить? €900

IdeaCentre Creator 5

Что это? Настольный ПК с ISV-сертификацией, процессором Core i9 10-го поколения и видеокартой RTX 2060

Когда выйдет? Октябрь 2020

Сколько он будет стоить? $1100+

IdeaPad Creator 5

Что это? Ноутбук, ориентированный на профессионалов

Когда выйдет? Скоро будет объявлено

Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено

IdeaPad Flex 5 Chromebook

Что это? 13.3-дюймовый Chromebook, сертифицированный в Project Athena с 360-градусным шарниром и процессором Core i6-10210U Comet Lake-U

Когда выйдет? Июнь 2020

Сколько он будет стоить? $360

IdeaPad Duet Chromebook

Что это? Доступный 10.1- дюймовый Chromebook на базе MediaTek Helio P60T со съемной клавиатурой

Когда выйдет? Май 2020

Сколько он будет стоить? $280

Legion Y740S

Что это? Самый тонкий и легкий 15.6-дюймовый игровой ноутбук Lenovo

Когда выйдет? Май 2020

Сколько он будет стоить? $1100

Внешняя видеокарта Legion BoostStation

Что это? Внешний графический процессор с поддержкой Thunderbolt 3

Когда выйдет? Май 2020

Сколько он будет стоить? $250

Игровой монитор Lenovo Y25-25

Что это? 24.5-дюймовый IPS-монитор 1080p с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью 400 нит

Когда выйдет? Июнь 2020

Сколько он будет стоить? $320

Игровой монитор Lenovo G32qc

Что это? 31.5- дюймовый QHD монитор с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 4 мс и кривизной 1500R

Когда выйдет? Март 2020

Сколько он будет стоить? $320

Игровой монитор Lenovo G27c

Что это? 27-дюймовый FHD монитор с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 4 мс и кривизной 1500R

Когда выйдет? Март 2020

Сколько он будет стоить? $220

Lenovo Qreator 27 и 27h

Что это? 27-дюймовый 4K UHD (Qreator 27) и QHD (Qreator 27h) монитор. Модель «27» имеет 98%-ный охват пространства DCI-P3, а «27h» – охват sRGB 99%

Когда выйдет? Март/апрель 2020

Сколько он будет стоить? $350 (27h) и $900 (27)

Беспроводная игровая мышь Legion M600



Что это? Игровая мышь среднего сегмента со встроенным аккумулятором, коннектором USB-C и датчиком PixArt 3335

Когда выйдет? Июнь 2020

Сколько она будет стоить? $80

Игровая мышь Legion M300 RGB