Notebookcheck

CES 2020 | Более 20 новинок: что Lenovo подготовила для CES

Lenovo ThinkPad X1 Fold (Источник: Lenovo)
Lenovo ThinkPad X1 Fold (Источник: Lenovo)
Lenovo начинает новое десятилетие громко: компания объявила сразу о паре десятков новых продуктов. Начиная от миниатюрной Bluetooth-мыши заканчивая действительно недешевым ThinkPad X1 Fold за $2500 – все эти устройства будут выпущены в ближайшие несколько месяцев.
Allen Ngo | 08/01/2020
ноутбуки Project Athena сенсорный Ultrabook Comet Lake бизнес

Lenovo определенно не останавливается на достигнутом. После того, как во второй половине 2019 года слухов о компании почти что не было, у нас возникло подозрение, что производитель приберег один или два больших анонса для CES 2020. Оказалось, что у Lenovo припасено гораздо больше, чем просто парочка очередных новинок.

Наиболее интересные анонсы – это ThinkBook Plus с двумя экранами, ультратонкий Legion Y740S и гибкий ThinkPad X1 Fold. Между тем, новая серия трансформеров Yoga Slim 7, по-видимому, будет конкурировать с HP Spectre x360 15 и Spectre x360 13, поскольку в новой линейке используются те же самые конфигурации процессоров и видеокарт, что и в ноутбуках HP. И, наконец, новые ноутбуки IdeaPad Chromebook в конвертируемых форм-факторах с сенсорными экранами и новейшими процессорами Intel – подойдут для учебы, удаленной работы и сотрудников малых предприятий.

А вот и полный список новых продуктов, которые выйдут на рынок позже в этом году.

Ноутбук Ducati 5

  • Что это? 14-дюймовый ноутбук начального уровня с процессором Core i3/i5 Ice Lake
  • Когда выйдет? Апрель 2020
  • Сколько он будет стоить? €900

IdeaCentre Creator 5

  • Что это? Настольный ПК с ISV-сертификацией, процессором Core i9 10-го поколения и видеокартой RTX 2060
  • Когда выйдет? Октябрь 2020
  • Сколько он будет стоить? $1100+

IdeaPad Creator 5

  • Что это? Ноутбук, ориентированный на профессионалов
  • Когда выйдет? Скоро будет объявлено
  • Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено

IdeaPad Flex 5 Chromebook

  • Что это? 13.3-дюймовый Chromebook, сертифицированный в Project Athena с 360-градусным шарниром и процессором Core i6-10210U Comet Lake-U
  • Когда выйдет? Июнь 2020
  • Сколько он будет стоить? $360

IdeaPad Duet Chromebook

  • Что это? Доступный 10.1- дюймовый Chromebook на базе MediaTek Helio P60T со съемной клавиатурой
  • Когда выйдет? Май 2020
  • Сколько он будет стоить? $280

Legion Y740S

  • Что это? Самый тонкий и легкий 15.6-дюймовый игровой ноутбук Lenovo
  • Когда выйдет? Май 2020
  • Сколько он будет стоить? $1100

Внешняя видеокарта Legion BoostStation

  • Что это? Внешний графический процессор с поддержкой Thunderbolt 3
  • Когда выйдет? Май 2020
  • Сколько он будет стоить? $250

Игровой монитор Lenovo Y25-25

  • Что это? 24.5-дюймовый IPS-монитор 1080p с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью 400 нит
  • Когда выйдет? Июнь 2020
  • Сколько он будет стоить? $320

Игровой монитор Lenovo G32qc

  • Что это? 31.5- дюймовый QHD монитор с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 4 мс и кривизной 1500R
  • Когда выйдет? Март 2020
  • Сколько он будет стоить? $320

Игровой монитор Lenovo G27c

  • Что это? 27-дюймовый FHD монитор с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 4 мс и кривизной 1500R
  • Когда выйдет? Март 2020
  • Сколько он будет стоить? $220

Lenovo Qreator 27 и 27h

  • Что это? 27-дюймовый 4K UHD (Qreator 27) и QHD (Qreator 27h) монитор. Модель «27» имеет 98%-ный охват пространства DCI-P3, а «27h» – охват sRGB 99%
  • Когда выйдет? Март/апрель 2020
  • Сколько он будет стоить? $350 (27h) и $900 (27)

Беспроводная игровая мышь Legion M600

  • Что это? Игровая мышь среднего сегмента со встроенным аккумулятором, коннектором USB-C и датчиком PixArt 3335
  • Когда выйдет? Июнь 2020
  • Сколько она будет стоить? $80

Игровая мышь Legion M300 RGB

  • Что это? Игровая мышь начального уровня с показателем DPI 8000 и частотой опроса 1000 Гц
  • Когда выйдет? Июнь 2020
  • Сколько она будет стоить? $30
ThinkBook Plus
ThinkBook Plus
ThinkBook Plus
ThinkBook Plus
Lenovo IdeaPad Creator 5
Lenovo IdeaPad Creator 5

Игровая клавиатура Legion K300 RGB

  • Что это? Клавиатура начального уровня с 5 зонами RGB
  • Когда выйдет? Июнь 2020
  • Сколько она будет стоить? $50

Smart Tab M10 FHD Plus второго поколения с Google Assistant

  • Что это? 10.3-дюймовый планшет начального уровня на базе MediaTek Helio P22T
  • Когда выйдет? Апрель 2020
  • Сколько он будет стоить? $190

Smart Frame

  • Что это? 21.5-дюймовая цифровая фоторамка с IPS-матрицей
  • Когда выйдет? Август 2020
  • Сколько она будет стоить? $400

ThinkBook Plus

  • Что это? Ноутбук с основным 13.3-дюймовым FHD-дисплеем и дополнительным 10.8- дюймовым E-Ink дисплеем на внешней стороне
  • Когда выйдет? Март 2020
  • Сколько он будет стоить? $1200

ThinkPad Plus Sleeve

  • Что это? Сумка, созданная специально для того, чтобы уберечь оба экрана вышеупомянутого ThinkBook Plus
  • Когда выйдет? Апрель 2020
  • Сколько она будет стоить? $45

Мышь ThinkBook Bluetooth Silent

  • Что это? Недорогая мышь с тихими кнопками и голубым оптическим сенсором
  • Когда выйдет? Апрель 2020
  • Сколько она будет стоить? $40

ThinkPad X1 Fold + Fold Stand

  • Что это? Гибкий 13.3-дюймовый планшет с OLED-матрицей и подставкой Fold Stand (продается отдельно)
  • Когда выйдет? Середина 2020-го года
  • Сколько он будет стоить? $2500

ThinkSmart View

  • Что это? 8-дюймовый умный дисплей со встроенным динамиком, камерами и микрофоном, предназначенный для современных офисов
  • Когда выйдет? Январь 2020
  • Сколько он будет стоить? $350

Yoga 5G

  • Что это? Первый в мире, 14-дюймовый FHD ноутбук с поддержкой 5G на базе Qualcomm 8cx
  • Когда выйдет? Весна 2020
  • Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено

Yoga Creator 7

  • Что это? Классический 15.6-дюймовый ноутбук с узкими рамками
  • Когда выйдет? Скоро будет объявлено
  • Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено

Yoga Slim 7 (14- и 15- дюймовый, на базе Intel)

  • Что это? Ноутбук среднего уровня для потребительского сегмента на базе Ice Lake и Nvidia MX или GTX (в зависимости от размера)
  • Когда выйдет? Апрель 2020
  • Сколько он будет стоить? $1210

Yoga Slim 7 (14-дюймовый, на базе AMD)

  • Что это? Ноутбук среднего уровня для потребительского сегмента на базе AMD Ryzen 4000
  • Когда выйдет? Апрель 2020
  • Сколько он будет стоить? $850 
Yoga Slim 7 14-дюймовый
Yoga Slim 7 14-дюймовый
Yoga Slim 7 15.6-дюймовый
Yoga Slim 7 15.6-дюймовый
ThinkSmart View
ThinkSmart View

Ещё по теме

Intel презентовала раскладной ноутбук, названный в честь изгиба реки Колорадо в штате Аризона
CES 2020 | Ответ Intel на впечатляющую серию процессоров AMD Ryzen третьего поколения для мобильных ПК – гибкий ноутбук под названием «Horseshoe Bend» 08/01/2020
Глава AMD Лиза Су представила 64-ядерный процессор Threadripper 3990X
CES 2020 | AMD Threadripper 3990X: 64-ядерный монстр, который надолго останется вне конкуренции 08/01/2020
Глава AMD Лиза Су представляет процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков.
CES 2020 | Официально представлены процессоры AMD Ryzen Mobile 4000 U и H-серии: 7 нм, 8 ядер/16 потоков, серьезное превосходство над Intel Core i7-1065G7 и Core i7-9750H в бенчмарках 08/01/2020
CES 2020 &#124; ASUS готовит к выпуску компактный Zephyrus G14 с эксклюзивным Ryzen 7 4800HS
CES 2020 | ASUS готовит к выпуску компактный Zephyrus G14 с эксклюзивным Ryzen 7 4800HS 07/01/2020
Внешняя видеокарта Lenovo Legion BoostStation. (Источник: Lenovo)
CES 2020 | Lenovo представила свой первый внешний графический процессор 06/01/2020
Монитор Lenovo Y25-25. (Источник: Lenovo)
CES 2020 | Lenovo подготовила новые игровые мониторы: почти безрамочные, с высокой частотой обновления и поддержкой FreeSync 05/01/2020
49-дюймовый монитор Samsung Odyssey имеет поразительную кривизну – 1000R. (Источник: Samsung)
CES 2020 | Samsung представила игровые QLED-мониторы Odyssey G9 и G7 с уникальной кривизной 1000R 04/01/2020
Профессиональный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K. (Источник: Lenovo)
CES 2020 | Lenovo анонсировала четыре новых монитора ThinkVision, включая Creator Extreme профессионального уровня 04/01/2020
AMD Threadripper 3990X: 64-ядерный ...
Ответ Intel на впечатляющую серию п...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > Более 20 новинок: что Lenovo подготовила для CES
Allen Ngo, 2020-01- 8 (Update: 2020-01- 8)

 