CES 2020 | Более 20 новинок: что Lenovo подготовила для CES
Lenovo определенно не останавливается на достигнутом. После того, как во второй половине 2019 года слухов о компании почти что не было, у нас возникло подозрение, что производитель приберег один или два больших анонса для CES 2020. Оказалось, что у Lenovo припасено гораздо больше, чем просто парочка очередных новинок.
Наиболее интересные анонсы – это ThinkBook Plus с двумя экранами, ультратонкий Legion Y740S и гибкий ThinkPad X1 Fold. Между тем, новая серия трансформеров Yoga Slim 7, по-видимому, будет конкурировать с HP Spectre x360 15 и Spectre x360 13, поскольку в новой линейке используются те же самые конфигурации процессоров и видеокарт, что и в ноутбуках HP. И, наконец, новые ноутбуки IdeaPad Chromebook в конвертируемых форм-факторах с сенсорными экранами и новейшими процессорами Intel – подойдут для учебы, удаленной работы и сотрудников малых предприятий.
А вот и полный список новых продуктов, которые выйдут на рынок позже в этом году.
Ноутбук Ducati 5
- Что это? 14-дюймовый ноутбук начального уровня с процессором Core i3/i5 Ice Lake
- Когда выйдет? Апрель 2020
- Сколько он будет стоить? €900
IdeaCentre Creator 5
- Что это? Настольный ПК с ISV-сертификацией, процессором Core i9 10-го поколения и видеокартой RTX 2060
- Когда выйдет? Октябрь 2020
- Сколько он будет стоить? $1100+
IdeaPad Creator 5
- Что это? Ноутбук, ориентированный на профессионалов
- Когда выйдет? Скоро будет объявлено
- Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено
IdeaPad Flex 5 Chromebook
- Что это? 13.3-дюймовый Chromebook, сертифицированный в Project Athena с 360-градусным шарниром и процессором Core i6-10210U Comet Lake-U
- Когда выйдет? Июнь 2020
- Сколько он будет стоить? $360
IdeaPad Duet Chromebook
- Что это? Доступный 10.1- дюймовый Chromebook на базе MediaTek Helio P60T со съемной клавиатурой
- Когда выйдет? Май 2020
- Сколько он будет стоить? $280
Legion Y740S
- Что это? Самый тонкий и легкий 15.6-дюймовый игровой ноутбук Lenovo
- Когда выйдет? Май 2020
- Сколько он будет стоить? $1100
Внешняя видеокарта Legion BoostStation
- Что это? Внешний графический процессор с поддержкой Thunderbolt 3
- Когда выйдет? Май 2020
- Сколько он будет стоить? $250
Игровой монитор Lenovo Y25-25
- Что это? 24.5-дюймовый IPS-монитор 1080p с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью 400 нит
- Когда выйдет? Июнь 2020
- Сколько он будет стоить? $320
Игровой монитор Lenovo G32qc
- Что это? 31.5- дюймовый QHD монитор с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 4 мс и кривизной 1500R
- Когда выйдет? Март 2020
- Сколько он будет стоить? $320
Игровой монитор Lenovo G27c
- Что это? 27-дюймовый FHD монитор с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 4 мс и кривизной 1500R
- Когда выйдет? Март 2020
- Сколько он будет стоить? $220
Lenovo Qreator 27 и 27h
- Что это? 27-дюймовый 4K UHD (Qreator 27) и QHD (Qreator 27h) монитор. Модель «27» имеет 98%-ный охват пространства DCI-P3, а «27h» – охват sRGB 99%
- Когда выйдет? Март/апрель 2020
- Сколько он будет стоить? $350 (27h) и $900 (27)
Беспроводная игровая мышь Legion M600
- Что это? Игровая мышь среднего сегмента со встроенным аккумулятором, коннектором USB-C и датчиком PixArt 3335
- Когда выйдет? Июнь 2020
- Сколько она будет стоить? $80
Игровая мышь Legion M300 RGB
- Что это? Игровая мышь начального уровня с показателем DPI 8000 и частотой опроса 1000 Гц
- Когда выйдет? Июнь 2020
- Сколько она будет стоить? $30
Игровая клавиатура Legion K300 RGB
- Что это? Клавиатура начального уровня с 5 зонами RGB
- Когда выйдет? Июнь 2020
- Сколько она будет стоить? $50
Smart Tab M10 FHD Plus второго поколения с Google Assistant
- Что это? 10.3-дюймовый планшет начального уровня на базе MediaTek Helio P22T
- Когда выйдет? Апрель 2020
- Сколько он будет стоить? $190
Smart Frame
- Что это? 21.5-дюймовая цифровая фоторамка с IPS-матрицей
- Когда выйдет? Август 2020
- Сколько она будет стоить? $400
ThinkBook Plus
- Что это? Ноутбук с основным 13.3-дюймовым FHD-дисплеем и дополнительным 10.8- дюймовым E-Ink дисплеем на внешней стороне
- Когда выйдет? Март 2020
- Сколько он будет стоить? $1200
ThinkPad Plus Sleeve
- Что это? Сумка, созданная специально для того, чтобы уберечь оба экрана вышеупомянутого ThinkBook Plus
- Когда выйдет? Апрель 2020
- Сколько она будет стоить? $45
Мышь ThinkBook Bluetooth Silent
- Что это? Недорогая мышь с тихими кнопками и голубым оптическим сенсором
- Когда выйдет? Апрель 2020
- Сколько она будет стоить? $40
ThinkPad X1 Fold + Fold Stand
- Что это? Гибкий 13.3-дюймовый планшет с OLED-матрицей и подставкой Fold Stand (продается отдельно)
- Когда выйдет? Середина 2020-го года
- Сколько он будет стоить? $2500
ThinkSmart View
- Что это? 8-дюймовый умный дисплей со встроенным динамиком, камерами и микрофоном, предназначенный для современных офисов
- Когда выйдет? Январь 2020
- Сколько он будет стоить? $350
Yoga 5G
- Что это? Первый в мире, 14-дюймовый FHD ноутбук с поддержкой 5G на базе Qualcomm 8cx
- Когда выйдет? Весна 2020
- Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено
Yoga Creator 7
- Что это? Классический 15.6-дюймовый ноутбук с узкими рамками
- Когда выйдет? Скоро будет объявлено
- Сколько он будет стоить? Скоро будет объявлено
Yoga Slim 7 (14- и 15- дюймовый, на базе Intel)
- Что это? Ноутбук среднего уровня для потребительского сегмента на базе Ice Lake и Nvidia MX или GTX (в зависимости от размера)
- Когда выйдет? Апрель 2020
- Сколько он будет стоить? $1210
Yoga Slim 7 (14-дюймовый, на базе AMD)
- Что это? Ноутбук среднего уровня для потребительского сегмента на базе AMD Ryzen 4000
- Когда выйдет? Апрель 2020
- Сколько он будет стоить? $850