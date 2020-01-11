Топовый графический процессор AMD Navi опережает даже Nvidia RTX 2080 Ti на OpenVR

Топовый графический процессор Navi должен быть запущен этим летом, а первые инженерные образцы уже во всю тестируются на бенчмарках. В частности, предполагаемая карта Navi появилась в тесте CyubeVR на OpenVR и на 17% превзошла Nvidia RTX 2080 Ti, а производительность коммерческой версии может оказаться еще больше.

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7-нм графические процессоры AMD Navi можно считать успешными, судя по тому, насколько хорошо себя показывают RX 5700/XT, 5600/XT и 5500/XT по сравнению с прямыми конкурентами от Nvidia. Конечно, поклонники AMD ждали устройства уровня RTX 2080 Ti в 2019 году, но тогда ему не суждено было выйти на рынок. Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) подтвердила, что флагманский графический процессор Navi запланирован на этот год и долгое ожидание того стоило, поскольку новый чип основан на архитектуре RDNA второго поколения. Не прошло и трех дней с момента официального анонса, а одна из видеокарт AMD без названия – по-видимому, тот самый прямой конкурент RTX 2080 Ti – появилась на OpenVR в тесте CyubeVR, полностью разгромив Nvidia.

Интересно, что безымянный графический процессор, дополняет недавно анонсированный процессор Ryzen 7 4800H для ноутбуков, при том, что видеокарты конкурента (RTX-серия) обычно установлены в настольных процессорах, таких как Core i7-8700K и i9-9900K. Поскольку топовый графический процессор Navi будет запущен уже этим летом, протестированная модель, вероятно, является инженерным образцом, а значит, в финальной версии производительность может еще больше возрасти. Однако даже на столь раннем этапе тестирования видеокарте AMD удалось достичь показателя 103.32 кадра в секунду по сравнению с 88.1 – у RTX 2080 Ti при разрешении 1512 x 1680 и с VR-гарнитурой HTC Vive MV. Разница между ними составляет примерно 17%.

Тесты виртуальной реальности не слишком популярны в вопросе сравнения сырой производительности игровых графических процессоров, но Nvidia изначально должна была бы иметь преимущество в этом секторе. Это говорит о том, что AMD улучшила свои VR-возможности, и было бы интересно узнать, сохранится ли это преимущество в синтетических игровых тестах и ​​ AAA-играх (т.е. высокобюджетных играх). Кроме того, сроки выпуска топовых видеокарт Navi могут быть немного сдвинуты, поскольку Nvidia также планирует выпустить графические процессоры Ampere этим летом, а прирост их производительности прогнозируется примерно на уровне +50% по сравнению с моделями Turing.

Таким образом, флагманский Navi может оказаться на 30% медленнее, чем новые Ampere, но это не означает, что AMD пора сдаваться, т.к. ценовые показатели являются еще одним важным фактором, который может сыграть в пользу производителя.