Powercolor выпускает компактный графический процессор Radeon RX 5700 ITX эксклюзивно для рынка Японии

PowerColor выпустила mini-ITX версию AMD Radeon RX 5700. Хотя карта работает на той же тактовой частоте, что и оригинальная RX 5700, для варианта от PowerColor требуется только один 8-контактный разъем питания PICe; в то же время для референсной RX 5700 требуется еще один, 6-контактный, разъем. К сожалению, видеокарта PowerColor RX 5700 ITX пока доступна только в Японии.

AMD Radeon RX 5700 – это надежный графический процессор среднего уровня. Как обычно, AIB-производители предложили свои собственные дополнения к референсному дизайну. PowerColor является одним из таких производителей; ее видеокарта RX 5700 ITX – это тонна производительности в крошечном корпусе.

5700 ITX (с номером модели AXRX 5700 ITX 8GND6-2DH) представляет собой двухслотовую видеокарту размером 175 х 110 х 40 мм, вариацию графического процессора Radeon RX 5700. Она имеет базовую тактовую частоту 1465 МГц (с возможностью разгона до 1725 МГц и средней игровой частой 1625 МГц), 2304 потоковых процессора и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 на 256-битной шине. Карта питается от одного 8-контактного разъема, что весьма любопытно, т.к. в референсной RX 5700 есть еще один дополнительный 6-контактный разъем. PowerColor рекомендует для данной модели блок питания на 600 Вт.

Охлаждение графического процессора осуществляется четырьмя тепловыми трубками (диаметром 6 мм) и одним вентилятором в центре, на лицевой стороне видеокарты. Среди доступных портов: один разъем HDMI 2.0 и два – DisplayPort 1.4.

RX 5700 ITX в настоящее время выпускается эксклюзивно для японского рынка. Розничная цена составляет 44 364 иен, или около $405. Пока что неизвестно, когда видеокарта попадет на другие рынки и планируется ли это вообще.