Разгоняемые AMD Athlon 3000G за $49 могут потеснить Pentium

Бюджетный процессор AMD Athlon 3000G, который анонсировали две недели назад, уже поступил в продажу. Этот представитель начального класса полностью разблокирован, предоставляя полную свободу для разгона и позволяя пользователям при покупке одного из самых дешёвых процессоров легко увеличить его производительность.

Athlon 3000G - двухъядерный процессор с гиперпоточностью (2 ядра/4 потока), работающий на частоте 3,5 ГГц. Он совместим с сокетом AM4, а его мощность составляет 35 Вт, следовательно, он отлично подойдёт для маломощных устройств, таких как офисный ПК, домашний ПК или сервер для хранения данных (правда, в нём нет ОЗУ типа ECC). В процессоре есть интегрированная видеокарта Vega 3, которой достаточно для легких игр в формате 720p и выполнения общих вычислительных задач. Однако в основе устройства лежат старые 14-нм ядра на архитектуре Zen, а не более новые 12-нм на Zen+.

Первоначальные тесты TechPowerUp и TechSpot поставили Athlon 3000G выше предыдущего короля бюджетного сегмента – Athlon 200GE, но ниже Intel Pentium G5400 и G5600, предназначенных для настольных ПК. Стоит отметить, что, в зависимости от того, какие аспекты тестируются, Athlon 3000G и Pentium G5400 время от времени меняются местами.

После разгона до 4,0 ГГц производительность доходит до уровня Pentium G5400 и G5600. Более того, 3000G оказывается немного впереди в некоторых областях: кодировании (h.265), рендеринге (Cinebench) и производительности интегрированной видеокарты. Между тем, процессоры Pentium удерживают лидерство (с существенным отрывом) в таких областях как: сжатие, манипулирование данными и производительность дискретной видеокарты в играх; но при этом они в 1,5-2 раза дороже.

Если ваш бюджет не позволяет рассматривать процессоры среднего класса, но вы хотите приобрести новое оборудование, то AMD Athlon 3000G за 49 долларов, похоже, является самым подходящим вариантом с возможностью разгона, позволяющего ему работать быстрее своих конкурентов из данной ценовой категории.