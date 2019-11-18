В линейке ноутбуков ThinkPad всегда были великолепные клавиатуры. Однако в последнее время у некоторых моделей начали появляться проблемы с перемешиванием последовательности букв и пропуском нажатий клавиш. На затронутых AMD ThinkPad клавиатуры вряд ли получится нормально использовать, пока не будет установлено обновление.

Линейка Lenovo ThinkPad известна тем, её бизнес-ноутбуки крепкие, имеют хорошую сборку и ремонтопригодность. Однако с сентября 2018 года в сообществе пользователей ThinkPad начало появляться всё больше жалоб на работу клавиатур различных устройств данной линейки.

Начиная с ноутбуков, выпущенных в 2011 году, некоторые модели ThinkPad (особенно ноутбуки серий T и X) в процессе печати переставляют буквы случайным образом, превращая «ASDF» в «FDSA». Люди, которые печатают довольно быстро, замечают это чаще. Что уж говорить о неожиданной перестановке букв во время введения различных паролей? Данная проблема связана с процессом обработки данных, поступающих от клавиатуры в ThinkPad; этот процесс не такой, как в других ноутбуках на рынке.

Lenovo выпустила несколько обновлений BIOS/EC для пострадавших от этой ошибки устройств, но результаты оказались неоднозначными. Некоторые пользователи сообщили, что проблема исчезла, в то время как у других просто уменьшилось число случаев, когда происходила перестановка. В более новых ThinkPad ошибка почти не наблюдается, но если вы одновременно нажмете комбинацию «ASDF» на клавиатуре, то, вероятно, получите что-то близкое к «FDSA». Проблема всё ещё существует, но количество ошибок было сведено к минимуму.

Примерно в середине августа этого года я проводил тестирование Lenovo ThinkPad T495 с процессором AMD, прежде чем купить его. Я знал о наличии проблем с клавиатурой, но сам процесс взаимодействия с клавиатурой на ThinkPad перевесил страх любых потенциальных трудностей. На следующей неделе я уже настраивал новый ноутбук. Пройдя основные настройки и приступив к установке программ, я заметил нечто довольно неожиданное: довольно длительную задержку нажатия клавиш.

Тяжелее всего было, когда я печатал в приложении, которое само по себе делало небольшую задержку в процессе ввода текста, например, Discord. Ввод текста был настолько медленным, что задержка между нажатием клавиши и буквой, появляющейся на экране, была видна невооружённому глазу. Когда я набирал сообщения в чатах или писал электронные письма, то количество ошибок, которые я совершал, было рекордным. Я дал ноутбуку шанс показать себя: пользовался ним в течение нескольких дней, думая, что всё дело в более широком ходе клавиш и мне просто нужно адаптироваться (до этого я работал на ноутбуках, чьи клавиши имели довольно маленький ход), но время шло, а прогресса не наблюдалось.

В начале сентября мне пришлось просто отложить ноутбук в долгий ящик и печатать уже на других устройствах, поскольку количество исправлений, которые мне приходилось делать во время простой отправки сообщения, было не совместимо с продуктивностью, а я ничего не мог поделать с этим. Процесс печатания чего-либо превратился в муку из-за постоянного нарушения последовательности букв. Я даже попытался самостоятельно перепрошить BIOS и EC, надеясь, что это поможет, но, естественно, безрезультатно.

Оказалась, что такая же проблема в прошлом году была обнаружена у ThinkPad A485 и ThinkPad E485. Оба ноутбука работали на базе процессоров AMD, а A485 – это, по сути, тот же T480, но с Ryzen. Проблема запаздывающей печати и «пляшущих» букв была широко освещена, а описываемые признаки отражали мою проблему более полно, чем пример с «FDSA», упомянутый в начале этой статьи. На официальных форумах продуктов Lenovo в теме касательно проблемы с клавиатурами A485 и E485 появились сообщения от пользователей, у которых с ThinkPad 495 возникли те же проблемы. Заметьте: в то время как проблема с клавиатурой E485 была исправлена, с той же самой ошибкой на рынок вышел новый E495 будто решений для её исправления не существует. Также, не лишним будет упомянуть, что физически клавиатура на T495 точно такая же, как и на ThinkPad T490 с процессором Intel.

В конечном счёте, всё было сведено к обновлениям BIOS. Для T495 версия 1.15 появилась 3 ноября 2019 года. Для E495 эта проблема была исправлена ​​23 октября 2019 года с версией 1.10 (ссылки на оба обновления вы можете найти в конце статьи). В обеих версиях присутствует «Улучшение функций клавиатуры», и я могу это подтвердить, а также с радостью сообщить, что после обновления моего T495 до 1.15 клавиатура больше не меняет буквы местами и не пропускает нажатие клавиш во время набора текста. Печатание в приложениях больше не запаздывает, и в целом быстродействие устройства улучшилось.

Если вы не уверены, что столкнулись с той самой проблемой, которую мы описали, то вот простой и быстрый способ проверки. Сначала откройте программу Блокнот из списка «Стандартные» в Windows. Затем попытайтесь как можно быстрее набрать «ASDF» (или «ФЫВА»); для этого достаточно не отрывая пальца от клавиш провести линию от А до F. Если в результате получите «FDSA», то вы столкнулись с той же проблемой, что и многие пользователи AMD ThinkPad. Чтобы исправить это просто обновите ваш BIOS и драйверы. Если вы уже обновились, проверьте ещё раз исправлена ли ошибка.

Не подумайте, что в этой проблеме виноваты мобильные процессоры Ryzen от AMD. Вероятно, всё дело в изменениях, которые Lenovo должна была внести в материнскую плату под процессоры Ryzen, а не в самом процессоре. Обидно, конечно, что ноутбук, выпущенный в мае 2019 года, получил полную функциональность клавиатуры только в ноябре того же года, но я всё равно рад, что производитель нашёл время, чтобы найти причину проблемы и исправить её. По-прежнему немного странно, что исправленная в прошлом поколении ThinkPad проблема, возникла в текущем поколении; однако всегда есть вероятность, что дело было в совершенно разных технических аспектах.

Я надеюсь, что Lenovo разорвёт этот замкнутый круг с клавиатурой до того, как он станет похожим на постоянную, «фирменную», проблему бренда по типу дефектных клавиш-бабочек Apple. Тем не менее, я очень счастлив, что снова могу полноценно использовать свой T495 и его клавиатуру.