Согласитесь, когда ноутбук в вашем рюкзаке прогревается до 50 °C будучи в режиме сна - это совсем ненормально. Одним словом, новомодная функция Microsoft в большинстве случаев оказалась бесполезной и даже неудобной (особенно для тех, кто не в курсе разницы между Modern Standby и традиционным режимом сна S3).

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Когда вы закрываете ноутбук, то ожидаете, что он перейдет либо в режим сна, либо уйдет в гибернацию, чтобы снизить энергопотребление до возможного минимума. У большинства ноутбуков в режиме сна потребление не превышает 2 Вт. К сожалению, некоторые современные модели ноутбуков способны будучи в этом состоянии потреблять вплоть до 10 раз больше и в результате еще и довольно сильно нагреваться, несмотря на то, что система, по факту, отключена.

Мы насчитали как минимум три модели, которые в режиме сна конкретно разогреваются: Dell XPS 15 7590, Asus ZenBook 15 и недавно побывавший у нас в обзоре Lenovo IdeaPad S740 15. Последняя модель наиболее репрезентабельна в данном случае, так как по нашим замерам потребление в режиме сна у нее составляет целых 27.4 Вт (измерялось на протяжении ночи). Нагрев корпуса ноутбука при этом достигал 50 °C - и это при отключенной системе. Вполне естественно, такое поведение системы негативно сказывается на автономности, а чрезмерный нагрев может повредить какие-либо личные вещи пользователя, если ноутбук лежит в сумке.

Самое интересное, что этот феномен распространяется вовсе не на отдельные тестовые образцы, что были у нас в лаборатории - интернет буквально пестрит жалобами пользователей на перегрев и быструю разрядку ноутбуков в режиме сна (1, 2, 3, 4).

Виновником "торжества" является функция Microsoft Modern Standby, которая, по задумке софтверного гиганта, должна была заменить традиционный режим сна S3. Modern Standby позволяет производить в фоне простые операции вроде обновления системы и загрузки файлов за счет повышенного энергопотребления. Тем не менее, по своему опыту можем утверждать следующее: даже если все обновления установлены и даже с отключенным WiFi ноутбук продолжает нагреваться и разряжаться.

В целом, мы понимаем зачем в Microsoft придумали Modern Standby, но реализация явно хромает из-за того что корпорация попросту не слышит рядовых пользователей. К примеру, пункт "Спящий режим" в меню запуска теперь отвечает за переход в Modern Standby на многих моделях ноутбуков (в т.ч. упомянутых выше). Владельцы таких ноутбуков должны понимать, что переход в этот режим чреват сильным нагревом и быстрым разрядом батареи.

Но мало того, в Microsoft еще и решили максимально усложнить для пользователей процедуру отключения Modern Standby и активации старого доброго S3. Конечно, существуют неофициальные способы для многих моделей, но они довольно сложные для тех самых рядовых пользователей. В сущности главная проблема в том, что пользователи вообще не в курсе о появлении нового режима и его отличиях от стандартного, который был реализован во всех ноутбуках, что выпускались ранее.