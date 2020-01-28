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Будущие iMac, возможно, будут полностью стеклянными и похожими на MacBook

Новый патент Apple предусматривает, что iMac будет представлять собой цельный лист изогнутого стекла. (Источник: Patently Apple)
Новый патент Apple предусматривает, что iMac будет представлять собой цельный лист изогнутого стекла. (Источник: Patently Apple)
Если учитывать недавний патент Apple, то iMac будущего будет монолитным устройством, выполненным из цельного, согнутого под прямы углом, куска стекла. Данный дизайн радикально отличается от предшественников, на нижней части расположатся клавиатура и два трекпада. В патенте также показаны возможные аксессуары для iMac.
Vaidyanathan Subramaniam | 28/01/2020
Apple компьютеры

Модельный ряд Apple iMac обновился в начале прошлого года, правда дизайн остался тот же: внешний вид новинок почти не отличался от прежних iMac. Тем не менее все может измениться, судя по недавно обнаруженному патенту Apple. Он был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO); патент отражает вид будущего iMac, имеющего монолитный стеклянный корпус.

Согласно патенту, верхнюю часть устройства занимает OLED-дисплей, а в основе, изогнутой под углом 90º, расположена приподнятая для удобного набора текста клавиатура, а также другие устройства ввода (два трекпада с обеих сторон). Существует также альтернативная версия дизайна, в которой клавиатура является съемной. Также клавиатура может быть раздвинута во время использования, а затем сложена обратно. В патенте Apple отмечает, что стеклянный корпус, несмотря на материал, будет либо непрозрачным, либо полупрозрачным. На задней панели устройства расположены порты и динамик (возможно продублирован для системы умного дома). Учитывая тонкий дисплей, вполне возможно, что все аппаратные компоненты расположатся в основе.

Интересным решением, предложенным в патенте, является использование MacBook в качестве аксессуара, т.е. съемной клавиатуры; это обеспечит больший экран для просмотра контента и работы. Кроме того, это намек на возможные изменения дизайна самого MacBook в соответствии с концепцией iMac.

Естественно, патент – это лишь концептуальный дизайн, и далеко не все подобные идеи преобразуются в конечный продукт. Apple может воспользоваться этим дизайном или просто отказаться от него, в зависимости от различных факторов. В любом случае следующее обновление iMac вряд ли будет выполнено полностью из стекла, но вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет мы все же увидим такое устройство.

Видимо, вся аппаратная начинка расположится в основе устройства. (Источник: Patently Apple)
Видимо, вся аппаратная начинка расположится в основе устройства. (Источник: Patently Apple)
Клавиши будут расположены раздельно, чтобы упростить печать. (Источник: Patently Apple)
Клавиши будут расположены раздельно, чтобы упростить печать. (Источник: Patently Apple)
Клавиатуру можно снять. (Источник: Patently Apple)
Клавиатуру можно снять. (Источник: Patently Apple)
В устройство можно вставить MacBook, чтобы использовать его клавиатуру. (Источник: Patently Apple)
В устройство можно вставить MacBook, чтобы использовать его клавиатуру. (Источник: Patently Apple)
Нижняя часть может быть сложена во время транспортировки или хранения. (Источник: Patently Apple)
Нижняя часть может быть сложена во время транспортировки или хранения. (Источник: Patently Apple)
 

Источник(и)

Patently Apple

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-01-28 (Update: 2020-01-28)

 