Будущие iMac, возможно, будут полностью стеклянными и похожими на MacBook
Модельный ряд Apple iMac обновился в начале прошлого года, правда дизайн остался тот же: внешний вид новинок почти не отличался от прежних iMac. Тем не менее все может измениться, судя по недавно обнаруженному патенту Apple. Он был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO); патент отражает вид будущего iMac, имеющего монолитный стеклянный корпус.
Согласно патенту, верхнюю часть устройства занимает OLED-дисплей, а в основе, изогнутой под углом 90º, расположена приподнятая для удобного набора текста клавиатура, а также другие устройства ввода (два трекпада с обеих сторон). Существует также альтернативная версия дизайна, в которой клавиатура является съемной. Также клавиатура может быть раздвинута во время использования, а затем сложена обратно. В патенте Apple отмечает, что стеклянный корпус, несмотря на материал, будет либо непрозрачным, либо полупрозрачным. На задней панели устройства расположены порты и динамик (возможно продублирован для системы умного дома). Учитывая тонкий дисплей, вполне возможно, что все аппаратные компоненты расположатся в основе.
Интересным решением, предложенным в патенте, является использование MacBook в качестве аксессуара, т.е. съемной клавиатуры; это обеспечит больший экран для просмотра контента и работы. Кроме того, это намек на возможные изменения дизайна самого MacBook в соответствии с концепцией iMac.
Естественно, патент – это лишь концептуальный дизайн, и далеко не все подобные идеи преобразуются в конечный продукт. Apple может воспользоваться этим дизайном или просто отказаться от него, в зависимости от различных факторов. В любом случае следующее обновление iMac вряд ли будет выполнено полностью из стекла, но вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет мы все же увидим такое устройство.