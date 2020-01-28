Будущие iMac, возможно, будут полностью стеклянными и похожими на MacBook

Если учитывать недавний патент Apple, то iMac будущего будет монолитным устройством, выполненным из цельного, согнутого под прямы углом, куска стекла. Данный дизайн радикально отличается от предшественников, на нижней части расположатся клавиатура и два трекпада. В патенте также показаны возможные аксессуары для iMac.

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Модельный ряд Apple iMac обновился в начале прошлого года, правда дизайн остался тот же: внешний вид новинок почти не отличался от прежних iMac. Тем не менее все может измениться, судя по недавно обнаруженному патенту Apple. Он был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO); патент отражает вид будущего iMac, имеющего монолитный стеклянный корпус.

Согласно патенту, верхнюю часть устройства занимает OLED-дисплей, а в основе, изогнутой под углом 90º, расположена приподнятая для удобного набора текста клавиатура, а также другие устройства ввода (два трекпада с обеих сторон). Существует также альтернативная версия дизайна, в которой клавиатура является съемной. Также клавиатура может быть раздвинута во время использования, а затем сложена обратно. В патенте Apple отмечает, что стеклянный корпус, несмотря на материал, будет либо непрозрачным, либо полупрозрачным. На задней панели устройства расположены порты и динамик (возможно продублирован для системы умного дома). Учитывая тонкий дисплей, вполне возможно, что все аппаратные компоненты расположатся в основе.

Интересным решением, предложенным в патенте, является использование MacBook в качестве аксессуара, т.е. съемной клавиатуры; это обеспечит больший экран для просмотра контента и работы. Кроме того, это намек на возможные изменения дизайна самого MacBook в соответствии с концепцией iMac.

Естественно, патент – это лишь концептуальный дизайн, и далеко не все подобные идеи преобразуются в конечный продукт. Apple может воспользоваться этим дизайном или просто отказаться от него, в зависимости от различных факторов. В любом случае следующее обновление iMac вряд ли будет выполнено полностью из стекла, но вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет мы все же увидим такое устройство.