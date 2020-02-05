iPhone SE 2: появились новые рендеры следующего бюджетного смартфона Apple со множеством расцветок

В связи с массовым производством iPhone SE 2, которое, как говорят, начнется через неделю-две, популярный YouTube-канал создал набор рендеров, показывающих, как может выглядеть будущее устройство. Сочетая дизайн iPhone 8 с новыми расцветками, iPhone SE 2 может стать смесью прошлого и настоящего Apple.

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Поскольку рендеры продолжают появляться во все большем количестве, мы рассмотрим самые убедительные из них. Видео, опубликованное каналом ConceptsiPhone на YouTube, предоставляет свой взгляд на iPhone 9. Визуализация базируется на последних сведениях о iPhone SE 2, и дает представление о том, как может выглядеть смартфон в типичных Apple-расцветках.

Новинка воспринимается как преемник iPhone SE из-за предполагаемой цены $399. Устройство, вероятно, будет оснащено процессором A13 Bionic, размещенном в корпусе iPhone 8. Канал ConceptsiPhone поддержал предположение, что у SE 2 будет 4.7-дюймовый ЖК-дисплей, что соответствует актуальным представлениям о смартфоне, хотя также появлялись слухи о 5.4-дюймовом экране.

По всей видимости, Apple уже начала понемногу производить SE 2 или iPhone 9, как его называют, поскольку его релиз намечен на следующий месяц. Пока что все это на уровне слухов, но концепт нового компактного iPhone стал довольно популярен. Если iPhone 8 немного больше, чем iPhone SE, то можно ли считать SE 2 компактным смартфоном?