Поклонники умных очков, возрадуйтесь: Google Glass Enterprise Edition 2 появится в розничной сети

Google объявила, что очки Google Glass Enterprise Edition 2 для разработчиков уже выходят в розницу. Несмотря на провал в потребительском сегменте компания все же нашла применение своего продукта на предприятиях, причем спрос вырос настолько, что обеспечил выход очков в более широкий доступ.

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Проект Google Glass сумел выжить, судя по последней публикации в блоге компании. Хотя продукт уже не ориентирован на потребительский сегмент, очки Enterprise Edition 2, выпущенные в мае прошлого года, через розничные каналы стали доступны для разработчиков. Похоже, что Google Glass завоевали некоторую популярность на предприятиях, а интерес к устройству возрос, сделав его более популярным среди разработчиков, готовых раскрыть его потенциал.

После выпуска Glass Enterprise Edition 2 в мае прошлого года мы заметили большой спрос со стороны разработчиков и компаний, заинтересованных в создании новых корпоративных решений для Glass. И чтобы им было легче начать работать с Glass, данное устройство теперь можно приобрести непосредственно у одного из наших торговых посредников – CDW, Mobile Advance или SHI».

Данная платформа привлекает внимание разработчиков, поскольку Glass работает на базе Android, что позволяет легко интегрировать очки и приложения для них в уже существующие сервисы и интерфейсы. Впервые выпущенные в 2013 году в качестве прототипа устройства Explorer edition, в конечном итоге прекратили свое существование в качестве продукта для потребительского сегмента. Первых пользователей Google Glass прозвали «Glassholes» (судя по одноименному видео с YouTube это можно понимать, как «придурок, не снимающий Google Glass») за то, что они носили устройство везде, даже в общественных местах, «рекламируя» новинку. Однако использование данного продукта по назначению, в офисной среде, для решения конкретных задач представляется куда более удачным вариантом для обеспечения долгого существования Google Glass без этических разбирательств.