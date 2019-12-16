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Компания Google отобразила на своих картах 98% обитаемой Земли

Google отсняла 98% мест Земли, где проживают люди. (Источник: Google Earth)
Google отсняла 98% мест Земли, где проживают люди. (Источник: Google Earth)
В пятницу Google объявила, что в режиме Street View (Просмотра улиц) доступно для просмотра более 10 миллионов миль дорог и улиц. Кроме того, в приложении Google Планета Земля в настоящее время отображается более 36 квадратных миль поверхности Земли, что соответствует 98% обитаемого мира.
Sam Medley | 16/12/2019
Cyberlaw Internet of Things (IoT) Security Software

На прошлой неделе Google объявила, сколько процентов Земли она уже зафиксировала в своем сервисе «Карты». Спойлер: очень много.

За 12 лет существования каталог «Просмотр улиц» (англ. Street View) от Google пополнился более 10 миллионами миль дорог, улиц и тропинок. По словам компании, это все равно что 400 раз обогнуть земной шар.

В дополнение к фотогалерее в «Просмотре улиц» приложение Google Планета Земля тоже может похвастаться базой данных спутниковых фотографий, которые охватывают 98% обитаемой Земли, т.е. тех мест, где живут люди. В общей сложности это более 36 миллионов квадратных миль.

Безусловно, картографические и фотосервисы Google работают чрезвычайно плодотворно, но эти новости вновь привлекают внимание к несоизмеримому количеству данных, собранных Google за эти годы. Ее картографические сервисы считаются чуть ли не лучшими в мире, однако Google зарабатывает львиную долю своих миллиардов за счет рекламы, подобранной на основе собранных данных. Эта реклама появляется и в приложении «Карты», и в​​ «Планета Земля»; она становится даже более прибыльной из-за наличия данных о местоположении.

А что думаете вы? Сравнима ли польза от Google Карт с их обширной базой информации с риском отслеживания вашего местоположения и других данных? Напишите ваше мнение в комментариях.

Источник(и)

CNET

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Sam Medley, 2019-12-16 (Update: 2019-12-16)

 