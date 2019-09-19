В приложении для смартфонов Google Карты появится режим инкогнито

На мероприятии Google I/O 2019 были объявлены планы по внедрению режима инкогнито, доступного в Chrome, и в другие мобильные сервисы. Например, сейчас данная опция уже тестируется на Картах. Доступ к ней осуществляется нажатием на аватар учётной записи Google в этом приложении.

Компания Google на своём мероприятии I/O 2019 объявила о планах внедрения режима инкогнито («Incognito Mode») из браузера Chrome в другие приложения для смартфонов. Эта опция отключает отслеживание данных и запросов, исходящих от пользователя, во время её использования. По-видимому, в мобильных приложениях будет использован тот же принцип.

Поговаривают, что сервисы компании Google, такие как «Поиск» и «Карты» являются первыми в очереди на установку режима инкогнито. В настоящее время проводится тестирование новой функции в последнем из двух приложений. Нововведение сводится к приостановке записи истории местоположений и временной шкалы посещённых мест, при условии активации соответствующих разрешений и настроек в обычном режиме.

Режим инкогнито для Карт Google также может запретить сбор личной информации в целях улучшения пользовательского опыта. Активировать его можно просто нажав на аватарку профиля учетной записи Google в этом приложении. Прогнозируется, что такая возможность сделает приложение более «приватным», как и в случае с Chrome.