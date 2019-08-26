Dell и Google объединились для создания новых Chromebook Enterprise Edition (Latitude 5300 2-в-1 и 5400)

Вы когда-нибудь хотели Chromebook с 1 ТБ встроенной памяти и 32 ГБ оперативной? Dell обновила линейку своих ноутбуков Latitude 5300 2-в-1 и 5400, представив Chromebook Enterprise Edition – устройства, разработанные для того, чтобы ускорить внедрение Chrome OС в корпоративном сегменте.

Dell является одним из крупнейших в мире поставщиков ПК-устройств и ИТ-услуг для малого и среднего бизнеса, предприятий и учебных заведений. Однако почти все её продукты работают на базе Windows, которая имеет свои плюсы и минусы в ИТ-среде. Хотя Windows совместима со всевозможными программами, система не всегда надёжна, особенно, если речь заходит о безопасности.

Чтобы предоставить предприятиям новую альтернативу, Dell выпустит две версии ноутбуков Latitude Chromebook Enterprise: 13,3-дюймовый Latitude 5300 2-в-1 и 14-дюймовый Latitude 5400. Эти устройства будут обладать примерно такими же характеристиками, что и уже существующие аналоги на базе Windows: процессоры Intel 8-го поколения U-серии, до 1 ТБ дискового пространства и от 16 до 32 ГБ ОЗУ. Такие характеристики сделают новые Chromebook Latitude одними из самых мощных представителей данного семейства на рынке.

Клавиатуры на Chromebook-версиях Latitude будут отличаться от клавиатур моделей на базе Windows.

Использование Chrome OС как части ИТ-системы компании имеет свои очевидные преимущества перед Windows. Chrome OС изначально разрабатывалась, чтобы быть компактной, в отличии Windows, и поддерживать тесную связь с облачными сервисами, что явно оценят большинство ИТ-отделов. Dell будет предоставлять такое же обслуживание для Chromebook Latitude, что и для их ПК с Windows. Тем не менее, надо полагать, если Dell удастся убедить различные технологические стартапы и мелкие предприятия выбрать Chrome OС, то гигантские корпорации в этом отношении будут куда консервативнее, поскольку они уже имеют слаженную ИТ-инфраструктуру (на основе Windows).

Latitude 5300 2-в-1 и 5400 ChromeBook Enterprise Edition будут выпущены 27 августа по цене $819 и $699 соответственно.