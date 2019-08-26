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Dell и Google объединились для создания новых Chromebook Enterprise Edition (Latitude 5300 2-в-1 и 5400)

Dell и Google объединяются для выпуска Latitude 5300 2-в-1 и 5400 Chromebook Enterprise Edition
Dell и Google объединяются для выпуска Latitude 5300 2-в-1 и 5400 Chromebook Enterprise Edition
Вы когда-нибудь хотели Chromebook с 1 ТБ встроенной памяти и 32 ГБ оперативной? Dell обновила линейку своих ноутбуков Latitude 5300 2-в-1 и 5400, представив Chromebook Enterprise Edition – устройства, разработанные для того, чтобы ускорить внедрение Chrome OС в корпоративном сегменте.
Allen Ngo | 26/08/2019
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Dell является одним из крупнейших в мире поставщиков ПК-устройств и ИТ-услуг для малого и среднего бизнеса, предприятий и учебных заведений. Однако почти все её продукты работают на базе Windows, которая имеет свои плюсы и минусы в ИТ-среде. Хотя Windows совместима со всевозможными программами, система не всегда надёжна, особенно, если речь заходит о безопасности.

Чтобы предоставить предприятиям новую альтернативу, Dell выпустит две версии ноутбуков Latitude Chromebook Enterprise: 13,3-дюймовый Latitude 5300 2-в-1 и 14-дюймовый Latitude 5400. Эти устройства будут обладать примерно такими же характеристиками, что и уже существующие аналоги на базе Windows: процессоры Intel 8-го поколения U-серии, до 1 ТБ дискового пространства и от 16 до 32 ГБ ОЗУ. Такие характеристики сделают новые Chromebook Latitude одними из самых мощных представителей данного семейства на рынке.

Клавиатуры на Chromebook-версиях Latitude будут отличаться от клавиатур моделей на базе Windows.

Использование Chrome OС как части ИТ-системы компании имеет свои очевидные преимущества перед Windows. Chrome OС изначально разрабатывалась, чтобы быть компактной, в отличии Windows, и поддерживать тесную связь с облачными сервисами, что явно оценят большинство ИТ-отделов. Dell будет предоставлять такое же обслуживание для Chromebook Latitude, что и для их ПК с Windows. Тем не менее, надо полагать, если Dell удастся убедить различные технологические стартапы и мелкие предприятия выбрать Chrome OС, то гигантские корпорации в этом отношении будут куда консервативнее, поскольку они уже имеют слаженную ИТ-инфраструктуру (на основе Windows).

Latitude 5300 2-в-1 и 5400 ChromeBook Enterprise Edition будут выпущены 27 августа по цене $819 и $699 соответственно.

Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Характеристики Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise specifications
Характеристики Dell Latitude 5300 2-в-1 ChromeBook Enterprise specifications
Характеристики Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
Характеристики Dell Latitude 5400 ChromeBook Enterprise
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 08 > Dell и Google объединились для создания новых Chromebook Enterprise Edition (Latitude 5300 2-в-1 и 5400)
Allen Ngo, 2019-08-26 (Update: 2019-08-26)

 