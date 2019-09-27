Dell XPS 13 7390 с процессорами Intel Comet Lake-U доступен от $1000; версия с Core i7-10710U появится 1 октября

Ноутбуки XPS с процессорами Intel Comet Lake-U уже выходят на рынок. Ожидается, что XPS 13 7390 станет первым потребительским ультрабуком с шестиядерным процессором, правда он, скорее всего, обойдется вам в $1900.

Как и ожидалось, серия XPS 13 7390 с процессорами Intel 10-го поколения Comet Lake-U уже доступна для заказа, в следующих конфигурациях:

Двухъядерный процессор Core i3-10110U, 4 ГБ ОЗУ (припаяна), 256 ГБ M.2 PCIe SSD, цена – $1000;

Четырёхъядерный процессор Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ (припаяна), 256 ГБ M.2 PCIe SSD, цена –$1150;

Четырёхъядерный процессор Core i7-10510U, 16 ГБ ОЗУ (припаяна), 512 ГБ M.2 PCIe SSD, цена – $1630;

Четырёхъядерный процессор Core i7-10510U, 16 ГБ ОЗУ (припаяна), 1 ТБ M.2 PCIe SSD, цена – $1780.

Ещё один вариант, которого пока нет в списке, с более быстрым шестиядерным процессором Core i7-10710U, появится в продаже с 1 октября, по словам Dell. Однако, судя по вышеуказанным ценам, новая конфигурация XPS 13 обойдётся в $1900 или выше. Внешне корпус устройства останется таким же, как в XPS 13 9380. Также рекомендуем обратить внимание на то, что ОЗУ в линейке XPS 13 распаяно, потому не подлежит расширению и замене.

Пользователи, которым нужна более мощная графическая карта, могут выбрать XPS 13 7390 2-в-1, который поставляется с Intel Ice Lake-U 10-го поколения и видеокартой Iris Pro. Жаль, что для обычной модели XPS 13 нет аналогичных вариантов или хотя бы дискретного графического процессора, при том, что конкурирующие 13,3-дюймовые ультрабуки, такие как Asus ZenBook 13 или Razer Blade Stealth, поставляются с GeForce MX.

Помимо семейства XPS, Dell также планирует выпустить обновленную серию Inspiron 13, 15 и 17 7000 2-в-1, а также Inspiron 14 7000 1 октября. Все эти модели дебютировали на IFA 2019.