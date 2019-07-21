Dell оснащает ноутбуки XPS 15 7590 разными радиаторами в зависимости от их конфигурации

Несмотря на информацию из инструкции по эксплуатации Dell XPS 15 7590, не всё ноутбуки этой модели получили одинаковые радиаторы. Только те, что на базе Core i9 имеют полное охлаждение VRM, а другие конфигурации Dell оснастила немного меньшим кулером. Как показал опыт предшественников XPS 15 – все ноутбуки данной серии нуждаются в активном охлаждении VRM, так почему же Dell экономит на этом?

Ранее сообщалось, что Dell оснастила XPS 15 7590 (впервые в серии XPS 15) улучшенным радиатором, который должен активно охлаждать модули регуляции напряжения (VRM). Это было сделано из-за сильного нагрева VRM в других моделях линейки XPS 15.

К сожалению, оказалось, что Dell оснастила свой последний флагманский мультимедийный ноутбук различными радиаторами, в зависимости от конфигурации. Такая информация появилась ​​в нескольких обсуждениях на Reddit, поэтому официального её подтверждения пока нет. Тем не менее, фото двух разных версий ноутбука XPS 15 7590 представлены ниже, а претензии приходят от многочисленных владельцев, так что это не похоже на простые сплетни.

Похоже, что только модель с процессором Core i9-9980HK получила тот самый радиатор, изображённый в инструкции по эксплуатации XPS 15 7590. В отличие от этого, во всех других конфигурациях отсутствует полное охлаждение системы VRM: Dell оснащает их радиатором, который охватывает не все модули регуляции напряжения.

Хотя это может показаться незначительным отличием, на первый взгляд, но оно может повлиять на способность ноутбуков с Core i5-9300H и Core i7-9750H охлаждать VRM. А недостаточное охлаждение VRM, в свою очередь, приводит к троттлингу, что подтверждают многие пользователи XPS 15 9570.

Мобильные процессоры Intel Core 9-го поколения в основном представляют собой обновлённые версии своих предшественников с более высокой тактовой частотой, поэтому им необязательно требуется дополнительное охлаждение. Добавление увеличенного радиатора в XPS 15 7590 призвано устранить характерную проблему троттлинга из-за перегрева VRM, поэтому совершенно непонятно, почему Dell ставит полнокровную систему охлаждения только в самых дорогих конфигурациях XPS 15 7590.

Все модели имеют одинаковый объём VRM, поэтому какое-то дополнительное охлаждение модели на базе Core i9 не требуется. Это не самая утешительная политика, особенно, в свете множества сообщений пользователей о снижении частоты кадров во время игры на XPS 15 7590.