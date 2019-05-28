Notebookcheck

Computex 2019 | Новый Dell G3 15 3590: i5-9300H, память Intel Optane и видеокарты вплоть до Nvidia GTX 1660 Ti за $800

Новый Dell G3 15 3590: i5-9300H, память Intel Optane и видеокарты вплоть до Nvidia GTX 1660 Ti за $800 (Изображение: Dell)
Новый Dell G3 15 3590: i5-9300H, память Intel Optane и видеокарты вплоть до Nvidia GTX 1660 Ti за $800 (Изображение: Dell)
В обновленном Dell G3 15 установлены процессоры Intel 9 поколения, видеокарты GeForce GTX 16XX, клавиатура с RGB-подсветкой и 144-Гц дисплей. Нацелен ноутбук на геймеров с не самым щедрым бюджетом. Версии с двумя на накопителями обладают поддержкой Intel Optane и HDD.
by Allen Ngo, 28.05.2019
ноутбуки Coffee Lake игры Geforce

Игровые ноутбуки Dell G-серии известны среди геймеров как доступные решения и отличные альтернативы дорогущим Alienware. Данное семейство довольно ново, так как появилось лишь в прошлом году в качестве ответвления от Inspiron Gaming 7577. Как мы помним, Dell обновили серию G7 на CES 2019 (OLED дисплеи и видеокарты Nvidia RTX), ну а теперь, на Computex 2019, пришел черед и устройств линейки G3.

Обновленный G3 15 3590 призван заменить прошлогоднюю модель. Для этого на борту у него появились процессоры Intel Core 9 поколения  и видеокарты Nvidia GeForce GTX 16XX (вплоть до Core i7-9750H и GTX 1660 Ti). Ноутбук стал тоньше (21.6 мм против 22.7 мм) и теперь обладает четырехзонной RGB-подсветкой клавиатуры, но сохранил расцветку "ice blue".

Учитывая, что серия G3 является наиболее доступной среди игровых решений Dell, совершенно неудивительно будет обнаружить экономию на различных комплектующих. Например, корпус полностью выполнен из пластика полностью, потому ноутбук производит впечатление дешевого устройства, в отличие от металлических Alienware и XPS. Кроме того, здесь мы никогда не увидим таких вещей, как OLED, 240 Гц, RTX, Thunderbolt 3, Core i9 и 4K UHD.

Поставки Dell G3 15 3790 намечены на начало июня. Соревноваться модель будет с другими бюджетными решениями, вроде Asus TUF FX505, Acer Nitro 5 и MSI GF.

Предварительные характеристики Dell G3 15 3590. Вес пока-что не указан (Изображение: Dell)
Предварительные характеристики Dell G3 15 3590. Вес пока-что не указан (Изображение: Dell)

Источник(и)

Dell

Ещё по теме

Мобильные видеокарты Nvidia Quadro T2000, RTX 3000, 4000 и 5000 дебютируют в составе грядущего Dell Precision 7740 (Изображение: Dell)
Мобильные видеокарты Nvidia Quadro T2000, RTX 3000, 4000 и 5000 дебютируют в составе грядущего Dell Precision 7740 28/05/2019
2018 Alienware m15 (слева) и 2019 Alienware m15 R2 (справа)
Computex 2019 | Новый Dell Alienware m15 R2 представляет собой уменьшенную копию Area-51m 28/05/2019
Dell XPS 15 7590 с IPS-матрицей (слева) против XPS 15 7590 с OLED-матрицей (справа)
XPS 15 7590 вместо XPS 15 9580: Dell объясняет причину переименования ноутбука 28/05/2019
Ноутбук Dell XPS 13 2-в-1 7390 (Изображение: Dell)
Computex 2019 | 2019 Dell XPS 13 2-в-1 7390 – кладезь инновационных решений 28/05/2019
Dell действительно дала маху в этом вопросе. (Изображение: Dell)
SupportAssist – ахиллесова пята ноутбуков Dell 03/05/2019
Dell Technologies World 2019 &#124; Обновлённые модели Precision, Latitude и Vostro от Dell
Dell Technologies World 2019 | Обновлённые модели Precision, Latitude и Vostro от Dell 01/05/2019
Dell XPS 15 скоро станет восьмиядерным. (Изображение: Dell)
Dell анонсировала переход XPS 15 на новые процессоры 9 поколения Intel Core и видеокарты GeForce GTX 16 24/04/2019
Возможно, OLED-панели скоро появятся и на ноутбуках Dell XPS 15. (Изображение: Dell)
Alienware m15 с OLED-дисплеем уже доступен, но аналогичный вариант Dell XPS 15 все еще не выпущен 02/04/2019
Новый ноутбук Dell XPS 13 получил не только изысканный дизайн, но и мощную веб-камеру (Изображение: 3dnews)
СES 2019 | Компания Dell презентовала ноутбук XPS 13 с HD веб-камерой 13/01/2019
Dell G5 15 SE в белой расцветке. (Изображение: Dell)
CES 2019 | Dell также обновил свои игровые ноутбуки G5 и G7 до последних видеокарт Nvidia RTX 20 и прибавил к ним 4K OLED дисплеи 08/01/2019
XPS 15 7590 вместо XPS 15 9580: Del...
Новый Dell Alienware m15 R2 предста...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Новый Dell G3 15 3590: i5-9300H, память Intel Optane и видеокарты вплоть до Nvidia GTX 1660 Ti за $800
Allen Ngo, 2019-05-28 (Update: 2019-05-28)

 