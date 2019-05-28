В обновленном Dell G3 15 установлены процессоры Intel 9 поколения, видеокарты GeForce GTX 16XX, клавиатура с RGB-подсветкой и 144-Гц дисплей. Нацелен ноутбук на геймеров с не самым щедрым бюджетом. Версии с двумя на накопителями обладают поддержкой Intel Optane и HDD.

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Игровые ноутбуки Dell G-серии известны среди геймеров как доступные решения и отличные альтернативы дорогущим Alienware. Данное семейство довольно ново, так как появилось лишь в прошлом году в качестве ответвления от Inspiron Gaming 7577. Как мы помним, Dell обновили серию G7 на CES 2019 (OLED дисплеи и видеокарты Nvidia RTX), ну а теперь, на Computex 2019, пришел черед и устройств линейки G3.

Обновленный G3 15 3590 призван заменить прошлогоднюю модель. Для этого на борту у него появились процессоры Intel Core 9 поколения и видеокарты Nvidia GeForce GTX 16XX (вплоть до Core i7-9750H и GTX 1660 Ti). Ноутбук стал тоньше (21.6 мм против 22.7 мм) и теперь обладает четырехзонной RGB-подсветкой клавиатуры, но сохранил расцветку "ice blue".

Учитывая, что серия G3 является наиболее доступной среди игровых решений Dell, совершенно неудивительно будет обнаружить экономию на различных комплектующих. Например, корпус полностью выполнен из пластика полностью, потому ноутбук производит впечатление дешевого устройства, в отличие от металлических Alienware и XPS. Кроме того, здесь мы никогда не увидим таких вещей, как OLED, 240 Гц, RTX, Thunderbolt 3, Core i9 и 4K UHD.

Поставки Dell G3 15 3790 намечены на начало июня. Соревноваться модель будет с другими бюджетными решениями, вроде Asus TUF FX505, Acer Nitro 5 и MSI GF.