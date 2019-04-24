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Dell анонсировала переход XPS 15 на новые процессоры 9 поколения Intel Core и видеокарты GeForce GTX 16

Dell XPS 15 скоро станет восьмиядерным. (Изображение: Dell)
Dell XPS 15 скоро станет восьмиядерным. (Изображение: Dell)
Компания Dell официально подтвердила, что XPS 15 перейдет на Intel Core Coffee Lake-H Refresh в июне. Кроме новых процессоров, покупатели увидят и новые видеокарты Nvidia: GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1660 Ti.
by Daniel R Deakin, 24.04.2019
XPS Geforce игры Coffee Lake ноутбуки

В Dell подтвердили, что знаменитая линейка XPS 15 также обновится до процессоров Intel 9 поколения и видеокарт Nvidia Turing GTX 16. Презентация обновленных моделей намечена на июнь 2019.

Теперь Dell XPS 15 станет ноутбуком с восьмиядерным процессором, как и его современники. Новые чипы Intel нацелены на геймеров и разработчиков цифрового контента. Топовый i9-9980HK обладает базовой частотой в 2.4 ГГц и способен разгонятся до 5.0 ГГц, а также способен выполнять 16 потоков одновременно.

Кроме Coffee Lake-H Refresh, Dell XPS 15 также будет содержать видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650/1660 Ti. Данные ускорители позволят получить 60 к/с в играх вроде Fortnite и Apex Legends.

Более того, в конфигурации с GeForce GTX 1660 Ti моно получить близкие к RTX 2060 результаты (3DMark 11 – Fire Strike Graphics). Игрокам можно ожидать около 100 к/с в PUBG и Apex Legends. Больше информации о ноутбуке появится ближе к официальному релизу в июне.

Источник(и)

Dell

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Daniel R Deakin, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 