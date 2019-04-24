Dell анонсировала переход XPS 15 на новые процессоры 9 поколения Intel Core и видеокарты GeForce GTX 16
В Dell подтвердили, что знаменитая линейка XPS 15 также обновится до процессоров Intel 9 поколения и видеокарт Nvidia Turing GTX 16. Презентация обновленных моделей намечена на июнь 2019.
Теперь Dell XPS 15 станет ноутбуком с восьмиядерным процессором, как и его современники. Новые чипы Intel нацелены на геймеров и разработчиков цифрового контента. Топовый i9-9980HK обладает базовой частотой в 2.4 ГГц и способен разгонятся до 5.0 ГГц, а также способен выполнять 16 потоков одновременно.
Кроме Coffee Lake-H Refresh, Dell XPS 15 также будет содержать видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650/1660 Ti. Данные ускорители позволят получить 60 к/с в играх вроде Fortnite и Apex Legends.
Более того, в конфигурации с GeForce GTX 1660 Ti моно получить близкие к RTX 2060 результаты (3DMark 11 – Fire Strike Graphics). Игрокам можно ожидать около 100 к/с в PUBG и Apex Legends. Больше информации о ноутбуке появится ближе к официальному релизу в июне.