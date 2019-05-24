Если AMD готовит к запуску Navi, значит и у Nvidia припасены «супер»-козыри в рукаве

Nvidia опубликовала на YouTube новый видеоклип (см.ниже), в котором анонсируется скорое появление чего-то потрясающего. Сам клип малоинформативен - там просто показано слово «супер». Неудивительно, что тут же появилось много предположений касательно производства новой линейки видеокарт Nvidia с таким вот «супер»-логотипом.

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Nvidia выложила новый интригующий видео-тизер. Хотя с момента демонстрации мобильных графических процессоров серии GeForce GTX 16 прошло не так много времени, на горизонте уже появилось что-то новое, скрывающееся под словом «супер». Конечно данное послание можно понять по-разному, но есть одна очевидная гипотеза.

Недавно стало известно, что Nvidia планирует обновить свою серию GeForce RTX 20, вероятно, в ответ на резонансную, в мире игр, линейку AMD Navi. От последней, учитывая 7-нм техпроцесс, ожидают многого, так что если AMD справится с вызовом, то, очевидно, Nvidia необходимо предложить достойный ответ конкуренту.

Возможно, в контексте этого, Nvidia решила обновить серию RTX 20, а слово «супер» станет отличием между старыми GeForce RTX 2060, RTX 2070 или RTX 2080 и новыми, более быстрыми и мощными, видеокартами? От новинок ожидается повышение скорости памяти и тактовых частот, также, вполне возможно, в них будет использована встроенная память Samsung GDDR6 DRAM со скоростью 16 Гбит/с. Существующая серия RTX 20 итак представляет собой невероятную линейку видеокарт, а если Nvidia сделает их еще лучше, то результат можно будет назвать не иначе, чем словом «супер».

Но хватил ли потенциала у «Super RTX» для того, чтобы потягаться с наступающей линейкой AMD Navi? К тому же, совершенно не обязательно, что «супер»-анонс имеет отношение именно к обновлению RTX. Это также может быть аппаратное (Nvidia Shield, новый процессор Tegra) или программное обеспечение. Длина самого видео составляет 16 секунд, что может быть отсылкой к серии GeForce GTX 16, либо, опять же, очередным совпадением. Тем не менее, многие комментаторы с YouTube уже предчувствуют, что принесёт им эта новинка: значительное снижение цен на существующую серию GeForce RTX 20.