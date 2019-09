Игры в 8K: Gears of War 5 в 8K разрешении ставит Nvidia Titan RTX на колени

Gears of War 5 в 8K разрешении оказался слишком тяжелым даже для самой дорогой игровой видеокарты современности. В то время как 4К при 60 к/с сегодня кажется уже выполнимой задачей, запуск Gears of War 5 в 8K даже с частотой в 30 к/с стал невыполнимой задачей для Titan RTX. 8K дисплеи пока что также не распространены, но с их появлением на полках магазинов в ближайшие 2 - 3 года мы также, вероятно, увидим новые достаточно мощные для такого разрешения видеокарты.

Большинство геймеров по-прежнему используют дисплеи с разрешением ниже 4K, чтобы выжать как можно больше кадров в секунду в играх (особенно в шутерах). Разрешение 4K становится все более распространенным с ростом выпуска UHD дисплеев, но для достижения 60 к/с при таком количестве пикселей по-прежнему необходимо мощное железо. В наши дни, когда готовящиеся к выходу консоли нового поколения обещают гейминг в 4K при 120 к/с, следующим шагом, по логике, будет оптимизация игр для более высоких разрешений. Некоторые из последних проектов, вроде Gears of War 5, уже предлагают поддержку 8K, но способны ли видеокарты текущего поколения справиться с таким высоким разрешением?



Ребята из TweakTown протестировали самые производительные видеокарты на рынке в 8K и ,судя по всему, до бескомпромиссного гейминга в таком разрешении те еще не доросли. Видимо, придется подождать некоторое время, пока железо догонит тренды. Ничего плохого в этом нет, так как дисплеи с таким разрешением пока-что являются очень редким явлением, в том числе и из-за цены (самый дешевый стоит $7000).



Можно конечно смело утверждать, что такие нетребовательные игры, как CS-GO, можно легко оптимизировать под 8K и они будут выдавать хорошие результаты, но что же насчет ААА-шедевров 2019 года? Раз уж Gears of War 5 - это самая современная игра с поддержкой 8K, в TweakTown выбрали именно ее для теста на видеокартах Titan RTX, RTX 2080 Ti, AMD Radeon VII и старушке GTX 1080 Ti.



Забудьте об Ультра-настройках в Gears of War 5 в 8K - дорогущие видеокарты едва вытягивают 30 к/с на Средних (с натяжкой) настройках графики с отключенной вертикальной синхронизацией и размытием в движении. Да, все верно: ни 24 ГБ памяти стандарта GDDR6, ни цена в $2500 не помогли Titan RTX впечатлить данную игру в 8K, так как частота кадров составила 27.4 к/с. RTX 2080 Ti ($1000) оказалась удивительно близкой при 25.6 к/с, в то время как Radeon VII едва дотягивает до GTX 1080 Ti со своими 19 к/с.



Для сравнения, результаты в 8K на Ультра-настройках выглядят просто жалко. Titan RTX выжал 19.1 к/с, RTX 2080 Ti подобралась близко с 18 к/с, а Radeon VII снова оказался последним с 12.8 к/с.



Если говорить честно и открыто, Gears of War 5 даже не использует самые продвинутые и ресурсоемкие технологии (нет трассировки лучей в реальном времени). Результаты данного тестирования лишний раз показывают отсутствие интереса к оптимизации под 8K у игроделов. Да, для просмотра фильмов такое разрешение не имеет смысла, особенно при маленьких диагоналях, но вот для геймеров все что от 4К и выше дает весомые плоды в виде улучшения визуального опыта. Однако, в ближайшем будущем даже 60 к/с в 8K можно не ждать...