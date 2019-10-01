Тот неловкий момент, когда Core i9-9880H оказался производительнее всех протестированных нами Core i9-9980HK

Самая низкая производительность Core i9-9980HK, согласно нашим тестам, у Dell XPS 15 7590 - Core i9-9880H способен превзойти эти показатели на 25%. Если вы ищете ноутбук с действительно мощным Core i9, то лучше выбирайте i9-9880H, так как 9980HK дает прирост производительности только в некоторых сценариях.

Среди ноутбуков с процессорами Intel 8 поколения существовали модели, вроде Asus ZenBook Pro 15 и Gigabyte Aero 15, которые были доступны в конфигурациях с Core i7-8750H или Core i9-8950HK. Последний, если верить характеристикам на бумаге, должен был быть производительнее Core i7. К сожалению, на деле ноутбуки с i9-8950HK всего на считанные проценты обходили по производительности конфигурации с i7-8750H.

Спустя год ситуация вновь повторяется, но теперь с чипами 9 поколения: Core i9-9880H и Core i9-9980HK. Главным преимуществом второго над первым является разблокированный множитель, который, если позволяет система охлаждения ноутбука, обеспечит более высокую частоту. Тем не менее, на момент написания данного материала, ни один из протестированных нами ноутбуков не способен полностью раскрыть потенциал Core i9-9980HK. У всех пяти протестированных нами ноутбуков с Core i9-9980HK, процессорная производительность ниже, чем у MSI GE75 9SG с более доступным Core i9-9880H.

Один пробег многопоточного теста CineBench никогда не покажет реальное положение вещей, потому мы запускаем его на повтор 30 раз подряд (или больше), чтобы увидеть насколько изменяется производительность системы со временем. Как видно по результатам в таблицах ниже, MSI GE75 9SG со своим i9-9880H превосходит все ноутбуки с Core i9-9980HK даже с учетом снижения производительности. Выходит, что ноутбуки с i9-9980HK попросту не способны обеспечивать стабильную работу данного процессора на высоких частотах, которые обеспечивает разблокированный множитель.

Исключением из всего вышесказанного стал ноутбук Schenker с шасси Clevo и процессором Core i9-9980HK, который после андервольта смог превзойти упомянутый MSI на 6 - 7%. Тем не менее, если учесть сколько усилий нам пришлось проделать, чтобы достичь превосходства над i9-9880H, такая маленькая разница разочаровывает.

Кстати, хотим отметить, что упомянутая нами модель MSI оказалась самой производительной из всех протестированных нами ноутбуков с i9-9880H. У того же HP Omen 15 с таким же чипом производительность ниже, чем у моделей с i9-9980HK. Тем не менее, тот факт, что всего один ноутбук с i9-9980HK (да и то под андервольтом) способен превзойти MSI с i9-9880H - это фиаско для Intel и их логики позиционирования моделей процессоров. Остается лишь надеяться, что появится такой ноутбук, который раскроет возможности топового Core i9 по максимуму.