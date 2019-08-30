AU Optronics представила гибкий AMOLED-экран и OLED-дисплей 4K/120 Гц, созданный с помощью технологии струйной печати

Усовершенствованные гибкие AMOLED-экраны от AUO отличаются повышенной долговечностью и меньшим радиусом складывания, а OLED-дисплей для ноутбуков с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц примечателен тем, что для его производства впервые используется технология струйной печати, которая позволяет снизить производственные затраты и повысить рентабельность.

AU Optronics остается одним из крупнейших производителей ЖК-панелей, но, поскольку рынок захватили OLED-дисплеи, которые производить становится всё проще, тайваньская компания решила расширить своё портфолио новыми органическими светодиодными экранами для смартфонов и ноутбуков премиум-класса.

Большие OLED-панели для телевизоров по-прежнему являются прерогативой компании LG, так что ни один другой производитель не хочет конкурировать с ней в этом секторе. Тем не менее, когда речь заходит о меньших форм-факторах, например, матриц для смартфонов, ноутбуков и игровых мониторов, то конкуренция начинает накаляться. Благодаря активным инвестициям в передовые разработки, компания AUO теперь может предложить собственные OLED-панели для гибких смартфонов, а также дисплеи для ноутбуков с высокой частотой обновления экрана и разрешением 4K.

В отличие от OLED-дисплеев, которые мы видели в некоторых ноутбуках 2019 года, для изготовления своих органических светодиодных панелей AUO использует новую технологию струйной печати, которая позволяет максимально снизить производственные затраты и повысить доходность. Более низкие производственные затраты не обязательно означают более низкое качество. Фактически, 17,3-дюймовые экраны от AUO даже лучше, чем обычные OLED, поскольку они обеспечивают частоту обновления 120 Гц и разрешение 4K, что связано с более высокой плотностью пикселей (255 пикселей на дюйм). Все эти характеристики делают такие дисплеи идеальными для просмотра и работы с видео. Представители AUO утверждают, что OLED-дисплеи IJP («ink jet printing», т.е. созданные методом струйной печати) обеспечивают насыщенность цветов, глубокий чёрный, высокую яркость; хотя касательно поддержки HDR информации нет.

Что касается складных экранов AMOLED, их форм-фактор – 5,6 дюймов, а долговечность исчисляется не менее 200 000 раз сгибаний внутрь или наружу при радиусе складывания 4 мм. К сожалению, эти дисплеи по-прежнему остаются без защитного стекла, только с пластиковой подложкой. AUO не предоставила никаких подробностей относительно разрешения экрана в сложенном и развернутом состояниях; однако можно предположить, что в развернутом состоянии мы получим FHD+, поскольку экран кажется довольно широким.