Intel изобретает чипы, распознающие опасные для жизни запахи

На основе платформы Loihi исследователи Intel разработали микрочип, который может «учуять» различные запахи в воздухе, в т.ч. запахи химических веществ. Чип имитирует алгоритм работы биологической обонятельной системы, позволяющий ему запоминать специфические запахи после единственного предъявления. Создатели предполагают, что изобретение можно будет использовать для обнаружения опасных химикатов в закрытых помещениях, а также оно ускорит прогресс в области ИИ.

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В своей основе, процессоры – это не более чем плоские кремниевые пластины, которые могут проводить операции, если пропустить через них ток. То есть для изобретательного ума, фактически, нет ограничений в том, что можно сделать с микрочипами. Поэтому исследователи-первопроходцы из Intel взяли и создали процессор, который может обнаруживать различные запахи химических веществ в воздухе.

Эти нейроморфные чипы являются частью программы Intel Loihi, они работают на алгоритмах, напоминающих те, что присутствуют в биологических системах. В частности, процессоры используют код, который имитирует процессы в обонятельной системе живых организмов, позволяя им «ощущать» 10 различных запахов, включая запахи потенциально опасных химических веществ, таких как метан и аммиак.

Самое интересное в данном изобретении то, что оно запоминает эти специфические ароматы после первого же предъявления. Множеству прочих алгоритмов машинного обучения для точного воспроизведения желаемого результата потребовались бы сотни, если не тысячи повторений. К тому же обработка запаха принципиально отличается от традиционных задач, связанных с машинным обучением, таких как создание прогноза погоды или принятие сложных решений, на основе имеющихся данных.

Правда, в действительности, эту кремниевую имитацию обонятельных систем нельзя назвать каким-то невероятным прорывом. В конце концов, она просто имитирует работу наших носов, содержащих систему рецепторов, которые посылают электрические импульсы в мозг для их дальнейшей интерпретации. Однако исследование работы этой системы на примере чипа, может помочь развитию сферы ИИ.

А что вы думаете о новом «электронном носе» Intel? Расскажите нам об этом в комментариях.