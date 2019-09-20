Прогноз: к 2026 году рынок «умных» материалов будет оцениваться более чем в 100 миллиардов долларов

«Умные» материалы могут стать основой электронных компонентов будущего. Их рыночная стоимость оценивалась в 36 миллиардов долларов в 2017 году. Теперь эксперты прогнозируют, что эта цифра будет расти, пока не достигнет 127 миллиардов долларов через 7 лет.

«Умные» (или «интеллектуальные») материалы - это специально разработанные соединения, изменяющие свое состояние в ответ на действие конкретных факторов: электрического или магнитного поля, света, влажности, изменения уровня pH, физического воздействия, температуры или химических веществ. Эти материалы, вероятно, станут основой для изготовления технологий будущего, выходящих за рамки тех форм и функций, которыми мы ограничены сегодня. Например, речь может идти о создании компонентов для гибких или раскладывающихся устройств следующего поколения.

«Умные» материалы также могут быть применены в аэрокосмической и оборонной промышленности. Более того, их использование в некоторых специфических компонентах, в частности преобразователях и датчиках, быстро растёт. Они также могут ускорить развитие протезирования в медицине. Соответственно, в настоящее время прогнозируется, что рынок «интеллектуальных» материалов будет расти в совокупном годовом исчислении на 15% пока не достигнет 127 миллиардов долларов в 2026 году.

Несмотря на столь впечатляющие темпы роста, есть проблемы, которые могут повлиять на этот рынок в будущем. Среди них: недостаток навыков и знаний, необходимых для создания этих материалов при наличии множества сфер для их применения, а также отсутствие знаний о таких материалах среди конечных потребителей. В последнее время именно Северная Америка стала ведущим центром на мировом рынке «интеллектуальных» материалов.