Клон Apple Watch от Xiaomi теперь может взаимодействовать с iOS

Очевидно, что Xiaomi черпала вдохновение у Apple при разработке своих Mi Watch. Хотя клон Apple Watch изначально поддерживал только Android, китайская компания создала для него обновление, позволяющее сделать его совместимым с iOS. Проще говоря, у владельцев iPhone теперь появилась новая, более дешевая альтернатива Apple Watch. Xiaomi Mi Watch выйдут на европейский рынок в следующем году.

Компания Xiaomi подтвердила, что умные часы Mi Watch после своего первого крупного обновления получат несколько новых функций. В частности, устройство на Wear OS скоро будет совместимо с iOS, как сообщает GSMArena. Для сопряжения Mi Watch с iPhone необходимо будет лишь установить приложение Wear на последнем – вот и все, что требуется для соединения двух устройств.

Обновление уже вышло в Китае – единственном регионе, в котором Mi Watch в настоящее время доступны. Обновление включает не только поддержку iOS, но и исправления ошибок, включая, но не ограничиваясь, настройкой приложения Wear и уведомлений. Кроме того, Xiaomi утверждает, что была улучшена точность определения местоположения в родном приложении Weather.

В настоящее время Mi Watch в Китае стоят около $170 и поддерживают 4G-соединение, имеют процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и автономность около двух дней, а также несколько фитнес-функций и доступ к собственному магазину приложений для Watch OS в Xiaomi MIUI. Часы Mi Watch должны появиться в Европе в начале следующего года.