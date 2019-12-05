Qualcomm Snapdragon XR2 – первая в мире 5G XR платформа с поддержкой 7 камер, дисплея 3K 90 Гц, двукратной производительностью процессора и графического ядра, а также увеличенными возможностями ИИ
Когда Qualcomm представила гарнитуру VR на основе Snapdragon 845 в 2018 году, она обладала скромным разрешением 1024 x 1152, частотой обновления экрана 120 Гц и фовеальным рендерингом. Теперь нашему вниманию представлена платформа Snapdragon XR2 – первый в мире чипсет для устройств расширенной реальности (XR), поддерживающий 5G и предлагающий множество улучшений по сравнению с предыдущими поколениями в области графики, аудио и взаимодействия.
Графика
XR2 получил отличное обновление с точки зрения визуальной составляющей: поддержка в 1.5 раза большего количества пикселей и в 3 раза большего количества текселей, включая такие функции, как фовеальный рендеринг с отслеживанием движений глаз и шейдинг с переменной скоростью для более плавного обновления дисплея. Теперь каждому глазу будет доступна картинка с разрешением до 3K и частотой обновления 90 Гц. Snapdragon XR2 также поддерживает воспроизведение 360° видео в 8K с 60 к/с (или 4K со 120 к/с), а также поддержкой HDR10 и HDR10+. Общая задержка была уменьшена для более полного погружения в расширенную реальность.
Аудио
Новый настраиваемый, всегда включенный, энергоэффективный процессор Hexagon DSP в Snapdragon XR2 обеспечивает насыщенный трехмерный пространственный звук и голосовое управление. Qualcomm утверждает, что XR2 сможет сообщить пользователю о специфических особенностях окружающей среды через функцию «Audio Context Detection».
Возможности
Платформа Snapdragon XR2 поддерживает в общей сложности семь камер одновременно и настраиваемый процессор машинного зрения для полного погружения в виртуальную среду. Эти камеры обеспечивают отслеживание головы, рук, тела, глаз, лица и контроллеров в режиме реального времени с минимальной задержкой для полного погружения в расширенную реальность.
Искусственный интеллект и 5G
Snapdragon 865 может похвастаться производительностью ИИ в 15 топс (триллионов операций в секунду), а платформа XR2 обеспечивает отличное использование всех этих возможностей. XR2 использует встроенную ИИ-обработку для трехмерной реконструкции, семантической сегментации, распознавания и отслеживания объектов, а также распознавания голоса и многого другого. Поддержка 5G обеспечивает высокую скорость, низкую задержку и значительно большую стабильность связи.
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Qualcomm Snapdragon Tech Summit
Пресс-релиз Qualcomm