Qualcomm Snapdragon XR2 – первая в мире 5G XR платформа с поддержкой 7 камер, дисплея 3K 90 Гц, двукратной производительностью процессора и графического ядра, а также увеличенными возможностями ИИ

XR2 получил отличное обновление с точки зрения визуальной составляющей: поддержка в 1.5 раза большего количества пикселей и в 3 раза большего количества текселей, включая такие функции, как фовеальный рендеринг с отслеживанием движений глаз и шейдинг с переменной скоростью для более плавного обновления дисплея. Теперь каждому глазу будет доступна картинка с разрешением до 3K и частотой обновления 90 Гц. Snapdragon XR2 также поддерживает воспроизведение 360° видео в 8K с 60 к/с (или 4K со 120 к/с), а также поддержкой HDR10 и HDR10+. Общая задержка была уменьшена для более полного погружения в расширенную реальность.