Qualcomm и BOE приложат усилия, чтобы ультразвуковые сканеры отпечатков в дисплеях стали массовыми

В компании BOE анонсировали, что отныне будут массово оснащать большинство выпускаемых дисплеев ультразвуковыми сканерами отпечатков Qualcomm 3D Sonic. Причем речь идет не только о дисплеях для смартфонов. К примеру, решение будет применяться в гибких OLED дисплеях и сфере IoT (интернета вещей).

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Компания-производитель дисплеев BOE и разработчик чипов Qualcomm опубликовали подробности о сотрудничестве, результатом которого станет более широкое применение ультразвуковых сканеров отпечатков 3D Sonic в дисплеях различных типов и категорий.

В итоге, получить продвинутый и современный сканер отпечатков смогут самые разные продукты и устройства. Qualcomm и BOE утверждают, что решение в том числе будет применяться в устройствах расширенной реальности (XR), устройствах 5G-экосистемы и сфере интернета вещей (IoT). Кроме того, сообщается что сканер будет использоваться и в гибких OLED дисплеях.

По-видимому, в ближайшем будущем гибкие смартфоны все же обзаведутся сканерами отпечатков в дисплее. Кроме того, будущие дисплеи получат дополнительные усовершенствования от Qualcomm. Правда, в BOE пока что не сообщали даже примерных сроков появления продвинутых дисплеев в продаже.