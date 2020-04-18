Qualcomm и BOE приложат усилия, чтобы ультразвуковые сканеры отпечатков в дисплеях стали массовыми
Компания-производитель дисплеев BOE и разработчик чипов Qualcomm опубликовали подробности о сотрудничестве, результатом которого станет более широкое применение ультразвуковых сканеров отпечатков 3D Sonic в дисплеях различных типов и категорий.
В итоге, получить продвинутый и современный сканер отпечатков смогут самые разные продукты и устройства. Qualcomm и BOE утверждают, что решение в том числе будет применяться в устройствах расширенной реальности (XR), устройствах 5G-экосистемы и сфере интернета вещей (IoT). Кроме того, сообщается что сканер будет использоваться и в гибких OLED дисплеях.
По-видимому, в ближайшем будущем гибкие смартфоны все же обзаведутся сканерами отпечатков в дисплее. Кроме того, будущие дисплеи получат дополнительные усовершенствования от Qualcomm. Правда, в BOE пока что не сообщали даже примерных сроков появления продвинутых дисплеев в продаже.