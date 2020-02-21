На пути к вездесущему 5G: модемная радиосистема Qualcomm Snapdragon X60 5G объединит в себе поддержку частот до 6 ГГц и mmWave

Компания Qualcomm анонсировала новейшую модемную радиосистему 5G Snapdragon X60. Она наконец-то объединит в себе все возможные диапазоны, доступные для 5G – и mmWave (миллиметровые волны), и частоты до 6 ГГц. Snapdragon X60 также поддерживает VoNR (Voice over New Radio) и новую антенну третьего поколения mmWave QTM535 с фильтрами UltraSAW от Qualcomm для подавления помех и обработки радиосигналов.

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Недавно Qualcomm представила свою новую модемную радиосистему Snapdragon X60, которая ускорит внедрение 5G и облегчит жизнь как сетевым операторам, так и самим пользователям. Snapdragon X60 – это, фактически, модернизированная версия достаточно популярного в настоящее время модема Snapdragon X55 5G, установленного в большинстве 5G-устройств.

Диапазон 5G широк, но не унифицирован

Qualcomm отметила, что в настоящее время по всему миру примерно 45 операторов предоставляют услуги 5G, используя при этом почти 10 000 различных частот, сильно отличающихся друг от друга. Одни провайдеры отдают предпочтение скоростному миллиметровому диапазону (mmWave), в то время как другие остановили свой выбор на более широком диапазоне до 6 ГГц, пусть он и не предлагает такой же скорости, как mmWave. Заметим также, что далеко не все смартфоны поддерживают полный спектр сетей 5G. Например, в новой серии Galaxy S20 поддержка mmWave есть только в Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+, а модель Galaxy S20 обеспечивает работу лишь на частотах до 6 ГГц. Появление Snapdragon X60 должно решить данную проблему.

Агрегация несущих – будущее 5G

Snapdragon X60 – первый 5G-модем, поддерживающий сразу все 5G-частоты и созданный по 5-нм техпроцессу компанией TSMC. Новинка имеет расширенные возможности агрегации (т.е. сама может переходить на менее загруженную/более скоростную частоту), позволяющие обеспечить более высокие скорости, используя доступные частоты; скорость на прием достигает до 7.5 Гбит/с, на передачу — 3 Гбит/с. X60 поддерживает одновременную агрегацию несущих 5G mmWave и частот до 6 ГГц. На частоте менее 6 ГГц модем также может выполнять агрегацию в двух типах сетей FDD и TDD (FDD и FDD, FDD и TDD или TDD и TDD). Такое решение позволяет операторам использовать одновременно и высокую скорость mmWave и широкий диапазон частот до 6 ГГц. Наконец, это решает проблемы пользователей, которые часто путешествуют по разным странам: теперь у них не будет болеть голова о том, поддерживает ли их смартфон местные 5G-сети.

Snapdragon X60 также стал первым автономным чипсетом с поддержкой Voice over New Radio или VoNR (т.е. получил возможность передавать голосовой сигнал через 5G-сети). Буквально, это означает, что для голосовой связи не нужно будет переходить на 4G.

Антенна QTM535 и новый фильтр UltraSAW

Первые 5G NR антенны от Qualcomm, QTM052 и QPM56xx, поддерживали лишь один из диапазонов mmWave или sub-6 ГГц соответственно, и работали в тандеме с модемом Snapdragon X50. Чуть позже, на выставке IFA 2019, компания Qualcomm представила антенну QTM527, которая предоставила фиксированный беспроводной доступ 5G (FWA) с возможностью формирования, управления и отслеживания луча.

Теперь Qualcomm создала еще одну антенну, QTM535, с модулем mmWave 3-го поколения, встроив ее в модем Snapdragon X60 (отсюда и название модемная радиосистема 5G). На слайдах Qualcomm не было показано сравнение размеров QTM535 с предыдущим поколением, только сказано, что новый вариант «более узкий», что обеспечит малую толщину устройств.

Антенна QTM535 поддерживает различные частоты mmWave, используемые по всему миру, включая 26 ГГц, 28 ГГц и 39 ГГц, которые присутствуют в Северной Америке, Корее, Японии, Европе и Австралии.

QTM535 использует фильтр с технологией ultraSAW (поверхностных акустических волн), которая должна обеспечить лучшую изоляцию (подавления помех) и обработку радиочастотных сигналов в диапазоне от 600 МГц до 2.7 ГГц, если сравнивать ее с существующими фильтрами BAW (объемных акустических волн). UltraSAW имеет коэффициент качества 5000 и будет интегрирован во всю линейку Qualcomm: от модемов до антенн.

Qualcomm не обозначила каких-либо сроков выхода Snapdragon X60, однако учитывая текущие производственные возможности TSMC, мы ожидаем, что подобные 5-нм чипсеты появятся только в 2021 году, хотя производители, вероятно, начнут апробацию этих модемов уже в этом году. Больше нам наверняка станет известно во время ежегодного технического саммита компании (Tech Summit 2020), который состоится в декабре.

Вы можете ознакомиться со слайдами с брифинга Qualcomm ниже.